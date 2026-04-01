桂二葉、「弟が書いた本」公開に反響「スゴい弟」「知らなかった」
上方落語家の桂二葉（39）が3月31日、自身のXを更新。弟が執筆した書籍を公開。「弟さんもやっぱりすごいね」といった反響が寄せられた。
【写真】探偵らしいポーズをキメる桂二葉&永見大吾
二葉は「弟が書いた本。本屋さんで見つけて、買いました。勉強しよ」とつづり、臨床心理士・社会学者の西井開氏の『転落男性論』（金剛出版）の画像を投稿した。西井氏は『「非モテ」からはじめる男性学 』(集英社新書) を刊行するなど男性学の研究者。
この投稿に「弟さんもやっぱりすごいね」「スゴい弟やな」「知らなかった」「学者さんやってるんやぁ」「姉弟揃って、御活躍ですね！」といったコメントが寄せられた。
【写真】探偵らしいポーズをキメる桂二葉&永見大吾
二葉は「弟が書いた本。本屋さんで見つけて、買いました。勉強しよ」とつづり、臨床心理士・社会学者の西井開氏の『転落男性論』（金剛出版）の画像を投稿した。西井氏は『「非モテ」からはじめる男性学 』(集英社新書) を刊行するなど男性学の研究者。
この投稿に「弟さんもやっぱりすごいね」「スゴい弟やな」「知らなかった」「学者さんやってるんやぁ」「姉弟揃って、御活躍ですね！」といったコメントが寄せられた。