「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）

広島は敵地でヤクルトとの“全勝対決”に敗れ、開幕からの連勝は３で止まった。厳しいゲーム展開となった中、坂倉将吾捕手（２７）が０−６の六回２死満塁で走者一掃の左越え二塁打。開幕から「７番・捕手」でスタメン出場を続ける“扇の要”の意地の一打は、チームにとっても次戦につながる１本になった。

神宮の夜空に、力強く拳を突き上げた。勝負どころで、ようやく飛び出した一本だ。六回、坂倉が左越えの３点適時二塁打を放つ。重かったチームの雰囲気を変える、貴重な適時打だ。

「前のチャンスで凡退をしていたので、打てて良かった」

２死満塁で出番が来た。中村奨の今季初安打となる左前打からファビアン、菊池が四死球でつなぎ、築いた好機だ。初球、１４８キロの直球を積極的に振り抜き、走者３人を迎え入れた。

我慢の展開が続いていた。初回、二回と三塁に走者を進めながら無得点。四回２死二、三塁では、自身が中飛に打ち取られ、得点を挙げられなかった。訪れた挽回の好機は、チームとして４度目の得点機に走者を置いた場面。気合が入った。

試合前から大粒の雨が降り続き、試合開始が当初予定より３０分遅れた。それでも三塁側から左翼席の一部は、真っ赤に染まっていた。今季初の関東での戦い。大声援も大きな力に変えた。

二回に四球を選び、この日は１安打３打点、２出塁。八回は捉えた打球が中堅手・岩田の正面に飛ぶ不運があった。開幕から「７番・捕手」でスタメン出場を続ける。４試合を終え、無安打だった試合は１試合だけ。状態を維持しながら、献身的な打撃が続いている。

３−６となり迎えた七回の守備では、島内が登板した。ビハインドの展開にもかかわらず、勝ちパターンの１人がマウンドへ。「点を取って、次の回ということもあった」と新井監督。終盤に数々の逆転劇を演じた過去がある。勝利への執念を感じさせる継投だった。

マツダで中日との開幕３連戦に３連勝。敵地・神宮に乗り込んで迎えたヤクルトとの首位対決だった。投手陣が８失点し、打線は３点にとどまった。チームは今季初黒星を喫した。

試合後、三塁側のファウルゾーンを歩きながら、新井監督は「仕切り直してあした？そうやね」と短い言葉に思いを込めた。坂倉も「一戦一戦、切り替えて、勝つだけです」と前を向いた。

連勝は「３」で止まったが、勢いまで止まったわけではない。坂倉が打線に火をつけ、勝利を呼び込んでみせる。