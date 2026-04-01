『フレンドパーク』で獲得した乗用車は2台…21年間“車を買ったことがない”芸能人「だって、くれるんだもん」
日本テレビ系『X秒後の新世界』（後10：00〜後11：00）が31日に放送され、TBSの人気バラエティー番組で多くの芸能人が狙った人気商品のその後を探った。
【貴重写真】懐かし過ぎる…！笑顔を見せる関口宏＆渡辺正行＆ホンジャマカ
この日番組ではTBSで1992年から2011年まで続いた人気番組『関口宏の東京フレンドパーク』を調査。同番組内ではラストにダーツで獲得商品を決める企画がおなじみだったが、目玉商品だったパジェロに今でも乗っている芸能人を追跡した。
すると2008年にパジェロを獲得したという芸能人をついに特定。その人物とはタレントの勝俣州和だった。
勝俣は18年間、パジェロに乗り続けているというが「ぶっちゃけて言うと、車にまるで興味がないんです。4つタイヤがついて動いてくれればいいんです」とその理由を語った。
さらには勝俣は「実は、2台目なんです。『フレンドパーク』からいただいた車」と切り出し、05年にも『フレンドパーク』でランドローバーを獲得していたことも明かされた。そのため勝俣は「だから僕、車を買ったことがないんですよ。だって、くれるんだもん」と笑い、21年間にわたり、番組で獲得した車を乗り続けていると明かした。
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この日番組ではTBSで1992年から2011年まで続いた人気番組『関口宏の東京フレンドパーク』を調査。同番組内ではラストにダーツで獲得商品を決める企画がおなじみだったが、目玉商品だったパジェロに今でも乗っている芸能人を追跡した。
勝俣は18年間、パジェロに乗り続けているというが「ぶっちゃけて言うと、車にまるで興味がないんです。4つタイヤがついて動いてくれればいいんです」とその理由を語った。
さらには勝俣は「実は、2台目なんです。『フレンドパーク』からいただいた車」と切り出し、05年にも『フレンドパーク』でランドローバーを獲得していたことも明かされた。そのため勝俣は「だから僕、車を買ったことがないんですよ。だって、くれるんだもん」と笑い、21年間にわたり、番組で獲得した車を乗り続けていると明かした。