これさえあれば自宅が一気にパーティ空間!? 人気ブランド・マーシャルの小型スピーカー「Bromley 450」に注目

ギターアンプそのもののような圧倒的な存在感と総出力500W、最大出力音圧レベル127DB@1Mのブっ飛んだサウンドで話題を集めたMarshall（マーシャル）初のパーティスピーカー「Bromley 750（ブロムリー750）」に弟分モデルが登場！ 個性はそのまま、ひと回りコンパクトになった「Bromley 450」（11万9990円）がMarshallの公式オンラインショップにて発売中で、家電小売店では4月下旬より販売開始予定です。

本体サイズは366×261×492mmで重さは12.32kg。「Bromley 750」よりもコンパクトになったとは言え、小型のポータブルスピーカーとは違った据え置きスピーカーのようなドッシリとしたサイズ感。重さは半分程になっているため、本体内蔵のハンドルを使って手持ちで持ち運べるようになりました。

ドライバーユニットは6.5インチのウーファー×2基、2インチのフルレンジドライバー×2基、パッシブラジエーター×2基の構成。ウーファー用の90W・クラスDアンプ×2基とフルレンジドライバー用の55W・クラスDアンプ×4基を備えており、再生周波数帯域は40HZ-20000HZ、最大出力音圧レベルは100DB@1Mと大迫力のサウンドを体感することが可能。

スピーカーからの位置に関係なく、均一な音量と音質を実現するMarshall独自の“True Stereophonic”全方位サウンドを採用しているため、屋外や大人数でも全員が身近に音楽を感じられるのが特徴です。

音源との接続はBluetooth 5.3によるワイヤレス接続（Auracastにも対応）とAUX 3.5mm、USB-C、RCAなどの有線接続の両方に対応。さらに、2 XLR/6.35mmコンボジャックを使ってマイクや楽器と接続することも。マイクを繋げばその場が即興のカラオケ会場に！ また、エレキギターを繋いでギターアンプのように使うことも可能です。

カラオケや演奏をさらに盛り上げてくれるのがステージライトの存在。スピーカー正面のグリル内には複数のライトを搭載していて、まるでステージ照明のようにその場の雰囲気を盛り上げるのに一役買います。ライトの点灯パターンは3つのプリセットから選択でき、サウンドに合わせて明滅するパターンも。

ボリュームや低音強化などの調整やライトの点灯パターン切り替えは、フロントのノブやボタンだけで直感的に操作をすることが可能。さまざまな人が操作する可能性があるパーティスピーカーとして、このシンプルな操作性は大きなメリットになるはず。

電源はバッテリー駆動で最大約40時間の再生が可能なので長時間のパーティやイベントでもバッテリー切れの心配はナシ！ 交換式バッテリーを採用しているので予備バッテリー（別売）へ交換すればさらなる長時間再生も可能です。

IP55等級の防塵・防水性を備えているので多少の雨や水しぶきも気にせずに使えます。アウトドアや野外パーティで音楽を流す以外にも、屋外リクリエーション時のマイクアナウンス用スピーカーとしても重宝しそう。

迫力のサウンドはそのままに、コンパクトになったことで持ち運びが断然ラクになったパーティスピーカー。カラオケや楽器演奏も楽しめるので、普段は雰囲気たっぷりの自宅用スピーカーとして使うのもアリです！

>> Marshall

＜文／GoodsPress Web＞

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