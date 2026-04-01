「今までの戦い方をすれば勝てる自信はありました」三笘薫が値千金の決勝弾！ イングランドに歴史的勝利も――慢心なし「本番じゃない」
現地３月31日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦。これまで通算０勝１分け２敗と一度も勝利したことがなかったなか、１−０で接戦を制して新たな歴史を刻んだ。
この一戦で決勝点をマークしたのが、三笘薫だ。
23分、自陣でボールを奪うと、ドリブルで持ち運び、左サイドの中村敬斗に展開。そのままゴール前に走り込み、中村の左からの折り返しに反応しダイレクトシュートを流し込んでみせた。
三笘は試合後のフラッシュインタビューで「前半にしっかりと１点取れたことで、自分たちの余裕も生まれました」と振り返る。
自身のパフォーマンスを「全然。まだボールロストも多かったし、もっと起点にならないといけない。（上田）綺世のところのサポートも、もっといかないといけなかった」と厳しく評価しつつも、「この勝ちは自信になる」と喜びを滲ませた。
完全アウェーでイングランドを撃破。28歳のMFは「今までの戦い方をすれば勝てる自信はありました」と口にする。それでも「本番じゃないし、ここからどれだけもっともっと上げられるか。この戦い方を本番でできるかが大事。また分析して頑張っていきたい」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イングランド撃破！ 三笘薫の決勝弾！
この一戦で決勝点をマークしたのが、三笘薫だ。
23分、自陣でボールを奪うと、ドリブルで持ち運び、左サイドの中村敬斗に展開。そのままゴール前に走り込み、中村の左からの折り返しに反応しダイレクトシュートを流し込んでみせた。
自身のパフォーマンスを「全然。まだボールロストも多かったし、もっと起点にならないといけない。（上田）綺世のところのサポートも、もっといかないといけなかった」と厳しく評価しつつも、「この勝ちは自信になる」と喜びを滲ませた。
完全アウェーでイングランドを撃破。28歳のMFは「今までの戦い方をすれば勝てる自信はありました」と口にする。それでも「本番じゃないし、ここからどれだけもっともっと上げられるか。この戦い方を本番でできるかが大事。また分析して頑張っていきたい」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イングランド撃破！ 三笘薫の決勝弾！