『人が辞めてくチームのリーダーに共通する「ふるまい」』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。AI時代の組織で必要とされるのは「スキルがある人」ではなく、社内や社外と上手に協力できる「協調性がある人」だと言われている。「チームで働くコツがわかった」「仕事仲間との関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

人が辞めていくチームに共通する「ある発言」

メンバーが次々に辞めていくチームには、共通する空気があります。

「で、成果は出たの？」

「数字にならないなら意味がない」

「今月の結果はどうなっている？」

こうした言葉が繰り返されるチームです。

もちろん、成果を求めること自体は間違いではありません。

しかし、短期的な成果ばかりを求め続けると、「この取り組みって意味があるの？」「自分は何をしているんだろう」と悩み、チームは徐々に疲弊していきます。

リーダーが「短期的な成果」ばかり求めていると、チームのモチベーションは確実に下がります。

短期成果だけを求めるリーダーがチームを壊す

近年、多くの組織が「短期的」かつ目に見える「成果」ばかりに躍起になっている傾向があります。

この状態が続くと、チームは「新しい挑戦が減る」「メンバーの余裕がなくなる」「心理的安全性が下がる」といった状態に陥り、停滞していきます。

『チームプレーの天才』でも、このように指摘されています。

株主や投資家、および経営幹部自身が自らに課した「急成長」の同調圧力が組織や人間関係をギクシャクさせたり、長時間労働を助長したり、人々の心の余裕を奪い性格を歪ませたり、心ある人たちをメンタルヘルス不調に追い込んだり、「燃え尽き」のような症状を多発させたりしている現実もあります。

――『チームプレーの天才』（328ページ）より

結果として、優秀な人ほどチームを離れていきます。

短期成果だけを求めるマネジメントは、一見合理的に見えて、実はチームの持続性を損なうリスクをはらんでいるのです。

人が辞めないチームは「変化」を評価している

では、リーダーはどのようにふるまえばいいのでしょう。

『チームプレーの天才』では、組織の評価軸として「成果」と「変化」を分けて考えることが推奨されています。

・成果：売上や利益などの数値化された結果

・変化：仕事の進め方の改善や成長の兆しなど

小さな変化や成長にも目を向ける。

たとえば、

「新しい挑戦が生まれた」

「チーム内の連携が改善した」

「新しい知見やスキルが蓄積された」

こうした「変化」も評価することで、メンバーは前向きな意味を見出せます。

『チームプレーの天才』でも、

短期および中長期で感じた「変化」を言葉にし、その取り組みに対する前向きな合意を形成していきましょう。

――『チームプレーの天才』（329ページ）より

と述べられています。

成長の実感や前進の手応えがあるからこそ、メンバーは踏ん張れるのです。

小さな変化を見つけ、言葉にし、共有する。

その積み重ねこそが、人が残り続けるチームをつくるのです。