◆「なぜ彼女はぼんやりしてるの？」→読解力アップのコツ・ナンバー1の答え

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いざ実践！ 大人も唸る「良問」に挑戦してみよう

「仮説」→「検証」の重要性がわかる良問があります。下記は中学生向けの問題ですが、注意深く読まないと大人でも解くのが難しいと思います。

【例題】すれ違う心。優花の本当の気持ちとは？

高校二年生の優花は、今年も文化祭のクラス委員を引き受けることになった。誰も名乗り出なかったので、「去年もやったし、とりあえず優花に」という流れで決まってしまったのだ。優花は「別にいいよ」と曖昧に返事をしただけで、その後も打ち合わせの場ではぼんやりしているばかり。実は、去年の文化祭では優花のクラスはうまく進まなかったらしい。そのせいで彼女は、あまり乗り気になれないのかもしれない、とわたしも思っていた。

文化祭を目前に控えたある朝、わたしは準備が思うように進んでいないことが気がかりになり、始業前に少しでも作業しようと早く学校へ向かった。グラウンドを横切って教室へ行く途中、教室の前に明かりがついているのが目に入った。ドアをそっと開けてみると、中では優花が一人、黙々と文化祭の装飾をつくっていた。思わず声をかけると、優花は少し驚いた様子で顔を上げて、こうつぶやいた。

「ほんとはさ、文化祭っていっても、私が出る幕なんかないんだよね。他の人たちのほうが、よっぽどすごいし……」

わたしは、「そんなことないよ。みんな、優花のことを頼りにしてると思う」と伝えた。

すると、優花はうつむきながら小さくうなずき、「そうか、私がやるしかないよね……」と、ほとんど聞こえないくらいの声で答えた。その目には、それまでになかった光が差していた。

問題 優花の気持ちはわたしの「みんな、優花のことを頼りにしてると思う」というセリフによってどのように変化したでしょうか？

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