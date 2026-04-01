「大波乱にロンドン騒然！」聖地でイングランドから歴史的初勝利を挙げた森保Ｊの“勝負強さ”に韓国紙が唖然！「もはやＷ杯優勝の野望を笑えない」
現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表とのフレンドリーマッチに臨んだ。序盤からボール支配で劣勢を強いられるも、日本は組織的なプレスと身を挺したブロックで弾き返す。すると22分、一気呵成のカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを三笘薫が蹴り込んだ。後半も積極性を失わず果敢に対峙し、終盤は一方的に押し込まれる展開を余儀なくされたが、１−０で凌ぎ切った。日本は４戦目にして初めて、イングランドから白星を掴んだ。
日本サッカー界にとっての歴史的な一勝。これを速報で伝えたのが、韓国全国紙『スポーツ朝鮮』だ。「大波乱にロンドン騒然！ もはや日本のワールドカップ優勝の野望は笑えない。三笘の決勝点と鉄壁ディフェンスでイングランドを下したのだ」と評した。
そのうえで同紙は「スコットランドに１−０で勝利して、またしてもアウェーの地で１−０の勝利。なんたる驚異的な勢いだろうか」と目を丸くし、「たしかに最後は怒涛の攻めに遭い、奇跡的な守備でゼロに封じたが、勝ち切った事実がすべてだ。イングランドのファンは特大の衝撃を受けた」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本がイングランド相手に鮮やかな先制点！ 高速カウンターから中村敬斗→三笘薫でゲット！
日本サッカー界にとっての歴史的な一勝。これを速報で伝えたのが、韓国全国紙『スポーツ朝鮮』だ。「大波乱にロンドン騒然！ もはや日本のワールドカップ優勝の野望は笑えない。三笘の決勝点と鉄壁ディフェンスでイングランドを下したのだ」と評した。
そのうえで同紙は「スコットランドに１−０で勝利して、またしてもアウェーの地で１−０の勝利。なんたる驚異的な勢いだろうか」と目を丸くし、「たしかに最後は怒涛の攻めに遭い、奇跡的な守備でゼロに封じたが、勝ち切った事実がすべてだ。イングランドのファンは特大の衝撃を受けた」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本がイングランド相手に鮮やかな先制点！ 高速カウンターから中村敬斗→三笘薫でゲット！