「どんなチームにも勝てる自信になった」敵地でイングランドを１−０撃破！ 森保監督は高みを目ざす「力をつけていきたい」
森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合で強豪イングランド代表とロンドンのウェンブリー・スタジアムで対戦。23分に三笘薫のゴールで先制すると、最後までこの１点を守り切り、１−０で勝利した。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「本当にイングランドは強いチームで苦しい展開も多かったですが、選手たちが粘り強く勝っていくこと。みんなが辛抱強く勝って行くのを実践してくれた」と振り返った。
また、「ウェンブリーにもたくさんのサポーターが来てくれましたし、日本から念を送ってくださった方々がいらっしゃるので、本当にそのエネルギーが選手たちのパワーになりました。早朝からの応援ありがとうございました」とファンやサポーターへ感謝した。
北中米ワールドカップ（W杯）で優勝候補にも挙げられるイングランドを撃破した。この意味を問われると「我々がどんなチームにも勝てる自信になったと思っています。ただ、負けていてもおかしくない試合だったので、これからも気を引き締めて、自分たちの理想通りの試合ができるように志を持って、かつ理想でない時に粘り強くどんな戦いでも勝っていけるように力をつけていきたい」と語った。
３月シリーズ第１戦のスコットランド戦を１−０で勝利し、第２戦のイングランド戦も白星を飾った日本。W杯に向けて大きな収穫となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「本当にイングランドは強いチームで苦しい展開も多かったですが、選手たちが粘り強く勝っていくこと。みんなが辛抱強く勝って行くのを実践してくれた」と振り返った。
北中米ワールドカップ（W杯）で優勝候補にも挙げられるイングランドを撃破した。この意味を問われると「我々がどんなチームにも勝てる自信になったと思っています。ただ、負けていてもおかしくない試合だったので、これからも気を引き締めて、自分たちの理想通りの試合ができるように志を持って、かつ理想でない時に粘り強くどんな戦いでも勝っていけるように力をつけていきたい」と語った。
３月シリーズ第１戦のスコットランド戦を１−０で勝利し、第２戦のイングランド戦も白星を飾った日本。W杯に向けて大きな収穫となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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