揺らぐ3年5400万ドルの評価…デビュー戦4失点の今井達也に現地が指摘した厳しい現実「適応には時間がかかる」
今井の実力は確か。現地の環境に順応できれば力を発揮するはずだ(C)Getty Images
アストロズの今井達也はメジャー初登板となった現地時間3月29日のエンゼルス戦で、3回を投げ切ることが出来ず降板と、デビュー戦は厳しい結果に終わった。
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2回まで無失点で切り抜けるも、3回には2つの四球や、マイク・トラウト、ホルヘ・ソレア、ジョー・アデルの安打で立て続けに4失点。順調な立ち上がりから一変、制球に苦しみ、実績のある強打者に打ち込まれマウンドを降りた。
今井はこの日の試合後、「緊張していた」と明かしており、「自分にとっては違う雰囲気だった」などと初登板での印象を話している。
初戦は不本意な内容となり、メジャーの洗礼を浴びる形となった今井。2戦目以降での巻き返しに期待が向けられる中、一方では現地メディアによるシビアな見解も報じられている。
スポーツサイト『FANSIDED』では、エンゼルス戦のパフォーマンスを踏まえ、「緊張が落ち着き、速球の制球が戻れば、本来の姿を取り戻す可能性は十分にある」としながらも、「しかし、適応には時間がかかりそうだ」と見込んでいる。
さらに、チームによる今井への対応として、「アストロズは日本時代に合わせた週1登板を維持するため、6人ローテーションを採用している。その分ブルペンの人数が減り、試合運びは難しくなる」と訴えながら、「もし制球の不安定さが続けば、その負担は一気に増していく」と指摘。
他にも同メディアは、「（FAで退団した）フランバー・バルデスを欠いた状態で、アストロズは契約前から懸念されていた“制球の不安定さ”を実際に目の当たりにした。このレベルでのコントロールのブレは、高額契約の評価を大きく左右する」として、3年5400万ドル（約86億円）の条件で加入した今井の先行きを不安視する。
同じく米メディア『YARDBARKER』は2戦目の先発機会に目を向けており、「イマイの次回登板は4月4日、アスレチックス戦になる見込みで、元NPBスターにとっては新たな試練となる可能性がある」と主張。その理由として、「アスレチックスはカリフォルニア州サクラメントにある『打者有利の球場』サター・ヘルス・パークを本拠地としている。昨季、本拠地で105本塁打を放ち、メジャー7位だった」などと説いている。
厳しい船出となったが、制球や精神面の落ち着きなど、今井が改善すべき課題は明確だ。パワーヒッターが居並ぶメジャー球団が相手となる中、日本時代のパフォーマンスを取り戻すことが出来るだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]