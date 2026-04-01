4月スタートのきょう1日（水）も、桜を濡らす雨が降りそうです。新社会人の皆さんは、きょう1日（水）が入社式という方がほとんどかと思います。朝に雨が降っていなくても、雨具を忘れずにお持ちください。

■関東は午後から雨お花見は午前のうちに

きょう4月1日（水）も西から低気圧や前線が近づきます。西から雨のエリアが広がり、関東は昼過ぎから雨具の出番になりそうです。関東のお花見は午前中の方がいいでしょう。夜は東北でも雨が降り出す見通しです。

■西日本は前日より気温大幅ダウン

きょう4月1日（水）の最高気温は、西日本で前日より大幅に低くなりそうです。岡山は前日より11℃低い16℃の予想です。前日よりは暖かい服装を心がけた方がいいでしょう。関東から北日本は前日と同じか高く、東京は18℃の予想です。

【きょう4月1日（水）の各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：10℃

青森 ：14℃ 盛岡：17℃

仙台 ：14℃ 新潟：15℃

長野 ：17℃ 金沢：14℃

名古屋：18℃ 東京：18℃

大阪 ：17℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：15℃

高知 ：16℃ 福岡：16℃

鹿児島：16℃ 那覇：26℃

■あす〜あさってはお花見日和に

あす2日（木）やあさって3日（金）は、昼間は日ざしに恵まれそうです。ただ、4日（土）から5日（日）にかけては西日本から東北の広い範囲で雨や風が強まり、春の嵐となるおそれがあります。西〜東日本の桜は散ってしまう可能性がありますので、あす2日（木）やあさって3日（金）のうちにお花見を楽しんでおいた方がよさそうです。