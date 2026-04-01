トランプ大統領、“石油の自力調達”求める　ホルムズ海峡封鎖めぐり影響国に不満　イランはアップルやメタなどへの“報復”表明

アメリカのトランプ大統領は31日、SNSで、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖で影響を受けている国に対して非協力的だと不満を示し、自力で石油を調達するよう求めました。

アメリカのトランプ大統領は31日、SNSで、海峡の封鎖で影響を受けている国に対して「みずから戦うすべを学び始める必要がある」として自力で石油を調達するよう求めました。

一方で、トランプ氏はこの投稿後、CBSの記者にホルムズ海峡の再開を迫る取り組みをやめる時期を問われると「まだその段階ではない」と述べました。

また、ヘグセス国防長官は31日に会見し、ホルムズ海峡の通航再開に向けて各国への協力を呼びかけた上で、イラン軍で大規模な離反が発生しているとして「これから数日間が決定的な局面になる」との認識を示しました。

こうした中、イラン革命防衛隊は声明で、戦争に加担しているとして中東地域にあるIT大手メタやアップルなどを標的にすると表明しました。

日本時間4月2日午前0時30分からイラン国内で暗殺行為を行うたびに攻撃すると警告していて事態打開の道筋は見えていません。