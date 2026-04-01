15周年を記念して｢白いブラックサンダー｣がリニューアル♡さらにミルク感がアップ

北海道限定商品｢白いブラックサンダー｣は2011年に北海道みやげとして発売を開始以降、北海道みやげの新定番に成長しています。発売15周年を迎えたことを記念して、パッケージがリニューアルされ、ミルク感を一層引き立てるような味わいに。また、北海道ならではの複数のアニバーサリー施策も予定されています。さっそく紹介していきます。

ミルク感を一層引き立てるような味わいにリニューアル

｢白いブラックサンダー｣のリニューアルされた商品の特長は、ミルク感を一層引き立てるような味わいになったことです。

コーティングチョコレートに北海道ミルクを使用することに加えて、本商品のために新たに開発した、やさしいミルクの甘さが広がるミルク風味ビスケットを配合することで、ミルク感を一層引き立てているそうです。

従来のココアクッキーに加え、よりハードな食感のココアクッキーを新たに配合することで、ブラックサンダーの特長である｢ザクザク感｣も強化されています。

北海道のおみやげらしいパッケージ

パッケージも15周年を記念し、より北海道らしさを伝えるイラストを加えて、北海道のおみやげらしいパッケージに。※北海道エリアのおみやげ販売店等で、2026年4月6日(月)より順次リニューアル予定。

今回は白いブラックサンダー16袋入812円(税込)を紹介しましたが、40袋入り･24袋入り･10袋入りもあります。自分用のおみやげ、家族や友人へのおみやげとしてぜひ購入してみてくださいね。

いかがでしたか。発売15周年を迎えて札幌発のパフェ専門店｢パフェ、珈琲、酒、佐藤｣では、2026年4月1日(水)～2026年7月31日(金)までシメパフェコラボレーションによる限定メニュー｢白いブラックサンダー チョコレートとバナナサンデー｣が発売になります。

ホワイトチョコのコクとザクザクとした食感を、パフェならではの多彩な素材とともに楽しめる一品はおいしそうですね。

また、札幌市路面電車｢白いブラックサンダー号｣が札幌市内で引き続き運行されるそうです。ぜひ、北海道を旅行するときはチェックしてみてくださいね。

取材協力/有楽製菓