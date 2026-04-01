【義母「ウナギ弁当あげない！」】「今日中に取りに来て！」義母のおすそ分け＜第1話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。果たしてそこに見え隠れする本心とは……？
第1話 義母のおすそ分け
【編集部コメント】
お義母さん側は「よかれ」と思って、おすそ分けを渡しているのでしょう。少しでも美味しいものを食べてもらいたい、栄養をつけてもらいたい……そんな想いがこもっていることでしょう。しかし不思議なのは、なぜその窓口に自分の息子を選ばないで「嫁」を選ぶのかということです。お嫁さんは便利屋ではありませんよ？ シホさんは、夫のトオルさんと結婚して1年ちょっと。まだまだお義母さんとの関係性を模索中のようです。ましてや「面倒くさいです」なんて、お義母さんには言えませんよね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第1話 義母のおすそ分け
【編集部コメント】
お義母さん側は「よかれ」と思って、おすそ分けを渡しているのでしょう。少しでも美味しいものを食べてもらいたい、栄養をつけてもらいたい……そんな想いがこもっていることでしょう。しかし不思議なのは、なぜその窓口に自分の息子を選ばないで「嫁」を選ぶのかということです。お嫁さんは便利屋ではありませんよ？ シホさんは、夫のトオルさんと結婚して1年ちょっと。まだまだお義母さんとの関係性を模索中のようです。ましてや「面倒くさいです」なんて、お義母さんには言えませんよね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子