衆院選に大勝した勢いで、国会を意のままに動かせると思ったのか。高市早苗首相は国会を軽視する姿勢を改めるべきだ。

首相は2026年度当初予算案を3月末までに成立させるよう自民党に指示し、衆院の審議は大幅に短縮された。だが少数与党の参院では、ごり押しが通らなかった。

国会は当初予算案成立までのつなぎとなる暫定予算を11年ぶりに成立させた。

一般会計の歳出総額は約8兆6千億円で、年度当初に不可欠な社会保障関係費や地方交付税交付金を中心に計上した。26年度から始まる高校授業料、小学校給食の無償化の経費も含まれる。

当初予算案は参院が今月11日までに議決しなければ、憲法の規定に従い、衆院の議決が優先され自然成立する。11日分の暫定予算が確保されたことにより、国民生活や行政運営に支障は出ない。

それでも首相は3月末ぎりぎりまで年度内成立にこだわった。異例の衆院解散で成立が遅れた、と批判されるのを避けたかったのだろう。衆院も参院も首相のメンツに振り回された感が強い。

そもそも首相が1月の通常国会冒頭に衆院解散を断行した時点で、当初予算案の年度内成立は望めなかった。

例年、当初予算案の審議には2カ月を要する。衆院選を経て審議入りが2月下旬にずれ込んだため、成立が4月以降になるのは必然である。

首相は衆院の「数の力」に頼んだ。首相の意を受けた自民の予算委員長は野党との合意を図ろうとせず、職権で審議日程を次々に決め、審議時間を大幅に省いた。横暴と言うほかない。

その結果、当初予算案は例年の半分程度の2週間で衆院を通過した。

成立を急ぐあまりか、予算委員会の首相の答弁は丁寧さを欠く場面が目についた。最初から暫定予算を想定しておけば、衆院の審議はもっと充実したはずだ。

参院の当初予算案審議は続いている。与野党は国会を正常に戻す必要がある。

当初予算案成立後の後半国会は、首相が「国論を二分する政策」と位置付ける法案の審議が焦点となる見通しだ。

インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向けた国家情報会議の創設、日本国旗を傷つける行為を罰する日本国国章損壊罪の創設、衆院議員定数の削減などの法案が予定される。

いずれも問題点を含み、与野党や国民の間で賛否が分かれそうなだけに、衆参両院に熟議を求めたい。当初予算案のように「日程ありき」で審議時間を不合理に削ると、将来に禍根を残す。

首相は当初予算案の審議を教訓に、国会運営への強引な介入を慎むべきだ。審議するのは国民の代表である。少数意見を尊重しながら、議論を積み重ねる努力を惜しんではならない。