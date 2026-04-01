福岡県は31日、県職員の4月1日付の定期人事異動を発表した。対象は前年並みの2725人で、39人の女性職員を課長級に登用した結果、女性の管理職は155人となった。全管理職（550人）に占める女性の割合は28・2％（前年比3・7ポイント増）に上り、過去最高を更新。組織改編では政策の企画や立案をけん引する「政策企画部」を新設し、57年ぶりに知事部局を従来の10部から11部に増やした。新規採用は439人。

市町村振興や人材育成などの分野に女性や若手を積極的に登用した。事務職に限れば、女性管理職の割合は前年比6・5ポイント増の36・2％と大きく伸びた。

新たに部が一つ、局が一つ、課・室が三つ増え、4月から「11部12局103課・室」体制になる。司令塔機能を担う政策企画部の部長には、企画・地域振興部次長の吉田聡氏（57）を起用。従来の企画・地域振興部の地域振興分野を引き継ぐ新たな「市町村・地域振興部」の部長には、人づくり・県民生活部次長の宮崎正昭氏（57）を充てる。

この他、「人材育成・活躍推進部」の部長に、人づくり・県民生活部長の浦田智子氏（59）を横滑りさせる。

（大坪拓也）