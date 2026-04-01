◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト８―３広島（３１日・神宮）

ヤクルトが今季の神宮開幕戦で広島との“無敗対決”に完勝し、前年最下位チームとしては２００２年の阪神以来、２４年ぶりの開幕４連勝とした。球団マスコットのつば九郎も復活。池山隆寛監督（６０）のもと、快進撃が続く。

池山監督の神宮クラブハウスの監督室には幼少期から「大ファンだった」という長嶋茂雄さんからの贈り物が飾られている。それが洋画家の絹谷幸二氏の指導を受けて描いた「新世紀生命富士」の版画だ。２００２年に自身が現役を引退する際に「サイン入りであの版画ほしいです」と、関係者を通じてゲットした。

この年の西武―巨人の日本シリーズ観戦のため訪れた西武ドームの球場入り口で、当時巨人の監督だった長嶋さんから手渡しでプレゼントされた。版画の裏にはサインと「池山くんへ 野球というスポーツは人生そのものだ」とのメッセージが添えられていた。縁起の良い「赤富士」が描かれたミスターゆかりの逸品を見る度に「元気をもらってるよ」と、目を細める。（２４、２５年ヤクルト担当・長井 毅）