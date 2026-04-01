◆センバツ最終日 ▽決勝 智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）

大阪桐蔭が智弁学園（奈良）を７―３で下し、４年ぶり５度目の優勝を果たした。春の優勝５回は東邦（愛知）に並ぶ歴代最多記録で、同２位タイとなる春夏通算１０度目の日本一。決勝戦は１０戦全勝となった。背番号１０の１９２センチ左腕・川本晴大（２年）が毎回の１５奪三振で３失点完投。決勝９イニングでの１５奪三振は１０１年ぶりの快挙で、左腕では大会初の４勝をマークした。

ずっと夢見ていた光景だった。「最後は直球で空振り三振で終わりたい」。登板前日の宣言通りにフィニッシュ。内角低めの１４６キロクロスファイヤーで、空振り三振に仕留めた。川本は１９２センチの長身を反転。左手を突き上げた。「ガッツポーズも覚えていません」。４年ぶりに頂点に立ち、春の優勝５回は歴代最多タイ。ナインがマウンド付近に集まり、歓喜の輪の中でも頭が真っ白だった。

初戦の熊本工戦では９回を１５０球、１４奪三振の完投勝利。脚光を浴びた２年生は、最後も主役になった。強打の智弁学園を相手に３者連続で空振り三振の立ち上がり。「自分の球を投げたら打たれない」と強気に内角を攻め、キレのあるスライダーも投げ込んだ。６回は同じ２年生の４番・逢坂に同点ソロを浴び、高校初被弾。直球を右翼ポール際へ運ばれたが「（次は）直球で三振を取りたい」と強気な性格も武器だ。

埼玉・飯能市の出身。根尾（現中日）を擁し、１８年に春夏連覇した大阪桐蔭に憧れたのは小学生の頃。中学２年の秋、チームの練習に西谷浩一監督（５６）が訪れた。川本にとってはテレビで見たことがある名将。驚き、発した言葉が「本物ですか？」だったという。西谷監督は「本物です、と答えました。まだ声変わりしていない、かわいい声だった」。横浜、浦和学院など全国の強豪校から誘いもあったが、迷うことなく大阪桐蔭へ進学した。

「西谷先生はすごく選手のことを考えて、笑顔でいろいろと教えてくれる監督です」。７回以降は「行けるか？」と心配してくれた。「ハイ！」と即答し、奪った三振は毎回の１５個。「聞かれるまで数は知らなかった」と無我夢中の結果だったが、決勝戦の９イニングで１５奪三振は１９２５年春の森本茂（松山商）以来、１０１年ぶり。巨人などで活躍したＰＬ学園・桑田真澄が２年春（８４年）に記録した１４個を超えた。

春夏通算１０度目の優勝は歴代２位。同校の２年生では初の優勝投手になったヒーローは「大阪桐蔭で優勝したいと思っていて、自分が抑えて導けたのは最高の気分です」と声を弾ませた。投げるたびに進化し、計り知れない可能性を持つ怪物サウスポー。剛腕伝説が始まった。（高柳 義人）

▼決勝１０１年ぶりの９回１５奪三振 大阪桐蔭の２年生・川本晴大が、毎回の１５奪三振。春決勝で２ケタＫは１６人目（２年生４人目。智弁学園・杉本真滉も１０Ｋ、１７人目。春決勝で両校投手が２ケタＫは初）。

毎回奪三振は、８４年ＰＬ学園・桑田真澄（２年）、８５年伊野商・渡辺智男、９７年天理・長崎伸一と４人目。

決勝で９回１５Ｋは、１９２５年（高松商戦）松山商・森本茂以来、１０１年ぶり（８回だけ三振０）。夏の決勝で９回１５Ｋの投手はなし（延長回で１５Ｋ以上は春１人、夏２人）。決勝で毎回の１５奪三振は、春夏通じて初めて。

▼チーム初の下級生優勝投手 優勝投手は４勝しＶ貢献の川本。大阪桐蔭で１大会４勝以上は６人目、７度目、２年生初。春に２年生の優勝投手は、２４年健大高崎・佐藤龍月、昨年横浜・織田翔希に次ぎ、３年連続１２人目。夏も含め、下級生のＶ腕はチーム初。

◆川本 晴大（かわもと・はると）２００９年９月９日、埼玉・飯能市生まれ。１６歳。双柳小１年で野球を始め、泉ホワイトイーグルスに所属。小６でライオンズジュニアに選出。飯能一中では武蔵嵐山ボーイズと東京城南ボーイズでプレー。武蔵嵐山では２年春夏、全国大会に出場。中３夏にＵ―１５日本代表に選ばれ、Ｗ杯で世界一に。大阪桐蔭では１年秋からベンチ入り。遠投１００メートル、５０メートル６秒９。１９２センチ、９５キロ。左投左打。