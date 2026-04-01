「ミヤネ屋」の牙城崩れる

MCの宮根誠司氏（62）の勇退により日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（平日午後1時55分）が9月末に終わる。このため、午後2時台の情報番組に関心が集まっている。2025年度の個人視聴率争いは関東、関西、名古屋のいずれもTBS系「ゴゴスマ −GO GO！Smile！−」（同）がトップだった。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

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【写真を見る】「そりゃ勝つわ」石井アナを支える「ゴゴスマ」の豪華出演陣

名古屋のCBCが制作する「ゴゴスマ」の2025年度の個人視聴率は関東2.3％（世帯4.6％）、関西2.3％（同4.6％）、名古屋2.3％（同4.7％）。大阪の読売テレビが制作する「ミヤネ屋」も関東、関西でともに個人視聴率2.3％を記録し、横並びのトップだった。

羽鳥慎一（左）と宮根誠司

「ゴゴスマ」の関東での年度トップは2年連続。関西では初めて。地元の名古屋では3年連続だ。「ミヤネ屋」は「ゴゴスマ」にその牙城を崩されたタイミングで幕を閉じることになる。

放送開始から13年の「ゴゴスマ」と同20年目を迎えた「ミヤネ屋」。長らく「ミヤネ屋」が勝っていたが、どうしてここまで勢力図が変化したのだろう。両番組が変わったのではなく、視聴者心理が変容したのではないか。「ゴゴスマ」の感情をなるべく排したところが時代に合ったと見る。

昭和のワイドショー型情報番組のMCは感情むき出しだった。悲惨な事件を伝えるときには大粒の涙を流し、不当に虐げられる人がいたら、代わりに怒声を上げた。浪花節だった。

もっとも、それが当事者のために役立ったという話は聞いた試しがない。涙や怒りは視聴者向けのもので、まさにショーだった。視聴者にも別に有益ではない。そのことに視聴者は気付いているが、ショーの遺伝子は今も一部の情報番組が引き継いでいる。

「ゴゴスマ」のMC・石井亮次氏（49）はいつも穏やかな顔をしている。語気を荒らげることはない。泣くこともない。子供の不幸を伝えるときにはさすがに表情を崩してしまうが、努めて冷静に情報を伝えている。自分の意見はあまり口にしない。コメンテーターには好きなだけしゃべらせる。

テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（平日午前8時）のMC・羽鳥慎一氏（55）とタイプが似ているのだ。羽鳥氏も自分の感情は極力抑える。自分の意見はほとんど口にせず、玉川徹氏（63）らコメンテーターの話の聞き役にまわる。

「モーニングショー」は平日午前帯の情報番組で個人視聴率トップ。今の視聴者は感情的なMCは望んでいないのだろう。諸問題のエキスパートとは言えないMCの言葉もさほど期待していない。

「ゴゴスマ」はネタからも感情があまり伝わってこない。実用情報の天気予報を冒頭から20〜30分流すこともザラ。政界情報、事件、暮らしに関わる経済情報は詳報するが、「この人が悪い」というような答えはほとんど出さない。コメンテーターらの意見をなるべく多く紹介し、それを基に視聴者が答えを出す形にしている。

「ミヤネ屋」との目立った違いは出演者同士の小競り合いがないこと。一時代を築き上げ、今も人気番組である「ミヤネ屋」には時に舌戦がある。

法律家同士の激しい論争があった。コメンテーターが宮根氏に声を荒らげたこともある。これを面白いと思った人も多かったろうが、敬遠した人もいるのではないか。

他人事とはいえ、衝突を好まない人もいる。「ミヤネ屋」はワイドショー型情報番組の残滓があるようにも思えてしまう。コメンテーターが話すタイミングを宮根氏が決めるところも好みが分かれるのではないか。

新情報番組のMC

「ミヤネ屋」の後を受けて10月から始まる新情報番組のMCには日テレ系列のアナウンサーが就く。読テレは在阪民放の中でも有力局で人材豊富だから同局から選ばれる公算が大きい。そもそも同局の番組なのだ。

「ミヤネ屋」はスタッフも同局の精鋭が集められていることで知られる。斬新な新情報番組をつくり、「ゴゴスマ」とより激しい争いを繰り広げることだろう。

両番組に大きく水をあけられているのがフジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（同午後1時50分、制作は大阪・関西テレビ）。2月25日から関東での放送枠が拡大され、午後2時台にも流れるようになったが、個人視聴率は0.7％前後（世帯1.3％前後）。苦戦している。

新規参入でまだ馴染みが薄いとはいえ、かなり厳しい数字だ。一部のコーナーがやや荒削りに映ることなどが理由か。地元・関西でも3位である。

まだ関東での放送はなかったが、昨年2月に「週刊文春」の廃刊を番組内で求めたこともマイナスだった気がしてならない。同誌がフジの人権侵害問題を告発するキャンペーンを行ったのは知られている通りである。

関テレは単にフジの系列局ではないからだ。フジ・メディア・ホールディングス（FMH）が20％以上の株式を所有する持分法適用関連会社である。

もちろん「とれたてっ！」にはフジの代わりに文春を糾弾するつもりはなかったろう。だが、他局に文春の廃刊を求めた番組はなかったこともあり、代理戦争にも見えた。情報番組が私情で動くと誤解されたら損だ。

帯番組の定着には最低でも半年から1年はかかる。「とれたてっ！」が正念場を迎えるのは最短でも読テレの新情報番組が始まる10月以降。しかしフジは早く浮上してほしいだろう。

フジの苦境

フジの視聴率不振が深刻さを増すばかりだからである。3月第3週（同16〜22日）のゴールデン帯（午後7〜同10時）の週間個人視聴率はテレビ東京に敗れた。フジが2.9％でテレ東が3.2％だった。

世帯視聴率はもう使われていないから、いくら負けようが痛くも痒くもない。だが、基準値である個人視聴率となると深刻である。テレ東とは会社規模が全く違うのだから。

いまだに「もう視聴率は関係ない時代」などと根も葉もないデマを流す人がいるが、民放の業績は個人視聴率で決まる。TVerの収入はCM売上高の10〜30分の1程度に過ぎない。ほかの収入もCM売上高とは比較にならない。

2023年度のCM売上高を見てみたい。フジが人権侵害問題の影響を受ける前だ。個人視聴率はテレ朝がプライム帯（午後7〜同11時）と全日帯（午前6〜深夜0時）でトップ。日テレがゴールデン帯でトップだった。以下、3位はTBS、4位はフジ、5位はテレ東である。

CM売上高は日テレが約2193億円、テレ朝が約1666億円、TBSが約1594億円、フジは約1473億円、テレ東が約695億円だった。

日テレの数字が突出しているのは40代以下の個人視聴率（コア）が高いから。あとは個人視聴率の順番通り。成績と売上高が連動するのはどんなビジネスでも同じなのだ。「視聴率は悪いが業績はいい」といった摩訶不思議なことは起こらない。

帯番組が好調な局は全体の視聴率も高くなる。その帯番組が各視聴者のホームポジション的な存在となるからだ。「ゴゴスマ」が同時間帯で1位のTBSは全体の視聴率は3位にとどまっているものの、上位グループの日テレ、テレビ朝日を追い上げている。

日テレは帯ニュース番組「news every.」（平日午後3時50分）が同1位。テレ朝は「羽鳥慎一モーニングショー」（同午前8時）、「大下容子ワイド！スクランブル」（同午前10時40分）がともに同1位。強いわけである。

フジには1位の帯番組がない。全体の視聴率は4位だが、3位のTBSとの差が開いている。やはり「とれたてっ！」の浮上に期待したくなるのである。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部