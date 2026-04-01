◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日、英ロンドン）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、敵地で同４位のイングランド代表に１―０で勝利。通算４度目の対戦で初めて白星を手にし、Ｗ杯本大会のメンバー発表前最後の実戦となる英国遠征２連勝で締めくくった。

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サッカーの母国からの歴史的金星へ導いたのは、やはりこの男だった。前半２３分、ＭＦ三笘薫はピッチ中央で相手からボールを奪取すると、カウンターを開始。左サイドのＭＦ中村敬斗にボールを振ると、中村がエリアに入ったところで中央にパスし、三笘がダイレクトでゴール右へ。負傷により招集外のＭＦ遠藤航、ＭＦ南野拓実らがスタンドで見守る中、三笘が右拳を突き上げた。

対戦相手のイングランドのプレミアリーグで日々研さんを積む背番号７は「チームとして狙い所のシーンだった。前半しっかりと１点取れたことで自分たちの余裕も生まれましたし、狙っていた形だったので良かった」と笑顔を浮かべた。

代表得点は２４年９月５日、アジア最終予選初戦の中国戦（７〇０）以来、１年半ぶり。また「サッカーの聖地」と称されるウェンブリー競技場での日本代表の得点は、１９９５年６月３日のイングランド戦（１●２）でＤＦ井原正巳がヘッドでゴールを決めて以来３１年ぶりとなった。試合を通じてキレキレな動きを見せたが、「全然。ボールロストも多かったですし、もっと起点にならないといけない」と満足はしていない。

この勝利で、２２年カタールＷ杯以降、ドイツ（２度）、スペイン、ブラジルに続き、５度目のＷ杯優勝経験国の撃破を果たした。三笘は「今までの戦い方をすれば勝てる自信はあった」と語ると、「本番じゃない。これからどれだけ上げられるか。この戦い方を本番で出来るかが大事だと思うので、また分析して頑張って行きたい」と、６月に開幕するＷ杯本大会までを見据えた。