アメリカによるイラン攻撃は対岸の火事ではない。それがもたらす「原油高」、あるいは株式市場への影響を、われわれはどう受け止めればいいのか。田中辰巳氏（危機管理コンサルタント）が勧める自衛策とは。

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危機管理では常に最悪の事態を想定しておく必要があります。アメリカは、イランの主要原油積み出し拠点であるカーグ島の占拠を考えているのではないか。イランや軍事の専門家ではないものの、私はその「最悪シナリオ」を恐れているのです。

アメリカは強襲揚陸艦「トリポリ」を中心とした海兵隊部隊約5000人を中東に展開させていますが、イランの正規軍は約40万人、革命防衛隊は20万人くらいおり、合計60万人に達します。それに対して5000人しか派遣しないのは、通常の戦闘を想定しているわけではなく、カーグ島を狙っているからではないか、と。

田中辰巳氏

トランプ大統領は一石何鳥を得られるか、というビジネスマンにありがちな考え方をする人物です。カーグ島を占拠できれば、イランの収入源を絶つことができるだけではなく、そこからの原油の輸入に頼っている中国を困らせることができます。しかしその反面、中国が他から原油を買おうとすれば、世界中の原油が逼迫（ひっぱく）し、1バレル200ドルを突破する事態も考えられると思います。

同じものなのに、ただただ価格が上がる

一番影響を受けるのは、自動車産業でしょう。私は元々アイシン精機という自動車部品メーカーに就職し、その後、リクルートに転職したのですが、自動車産業は石油由来の原料を非常に多く使っています。ものすごいコストアップの要因になると思います。

ガソリン代が高くなれば、われわれの生活への影響も避けられません。私はよく湘南に行くのですが、これまでは車を運転して行くのが常でした。しかしガソリン代が一時1リットル200円を超えたのを見てから、電車で行くようになりました。自分の会社の経営は順調なのですが、心理的なものですよね。同じものを買うだけなのに、ただただ価格が上がる。それはやはり人々の消費行動に影響を与えると思います。

株式の8割を売却

多くの人が節約を考えるようになりますから、当然、外食産業への影響も大きいでしょう。また、遠出を控える傾向が強まるため、観光業でも、「安・近・短」へのシフトが起こるのではないでしょうか。

株式市場への影響も無視できません。私は以前から株式投資などを行っており、イランのハメネイ師が殺害されて以降、株価が連日下落し、いったん持ち直したところで保有していた株式の8割を売却しました。残りの2割は何かというと、ある内需株です。このように状況に応じて投資先の組み合わせを変える必要があると思います。

あと、気を付けなければいけないのがパニックです。昔のオイルショックの際もトイレットペーパーがなくなるというデマが広まりました。今回もそうした事態が起こった場合、政府が素早く対処できなければ、支持率なんてあっと言う間に下がってしまうでしょう。

田中辰巳 危機管理コンサルタント

「週刊新潮」2026年4月2日号 掲載