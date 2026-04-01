「正直、勝てる気がしなかった」「守備が堅すぎる」イングランドを撃破した森保ジャパンに対戦国ファンが脱帽！「こんなに戦えるなんて知らなかった」
現地３月31日に開催された国際親善試合で、森保一監督率いる日本代表はイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。１−０で勝利を飾った。
試合開始早々からボールポゼッションで上回られた森保ジャパン。それでも23分にワンチャンスをものにする。カウンターから三笘薫がドリブルで持ち上がり、左サイドへ展開。これを受けた中村敬斗の折り返しを三笘がダイレクトで流し込んで先制点を奪った。
後半はイングランドの猛攻を受けるも、全員守備で粘り強く守り切り、１−０で勝利を飾った。
そんな森保ジャパンの戦いぶりにイングランドのファンは脱帽。SNS上では「守備が堅すぎる」「コンパクトで技術面が優れている」「トランジションがかなり危険」「正直、勝てる気がしなかった」「この結果を誰も予想しなかった」「こんなに戦えるなんて知らなかった」といった声が上がっている。
日本はまたしてもワールドカップ優勝経験国を下した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のイングランド戦出場18選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は鮮烈決勝弾の７番と圧巻プレー連発のボランチ
試合開始早々からボールポゼッションで上回られた森保ジャパン。それでも23分にワンチャンスをものにする。カウンターから三笘薫がドリブルで持ち上がり、左サイドへ展開。これを受けた中村敬斗の折り返しを三笘がダイレクトで流し込んで先制点を奪った。
そんな森保ジャパンの戦いぶりにイングランドのファンは脱帽。SNS上では「守備が堅すぎる」「コンパクトで技術面が優れている」「トランジションがかなり危険」「正直、勝てる気がしなかった」「この結果を誰も予想しなかった」「こんなに戦えるなんて知らなかった」といった声が上がっている。
日本はまたしてもワールドカップ優勝経験国を下した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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