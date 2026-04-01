「正直、勝てる気がしなかった」「守備が堅すぎる」イングランドを撃破した森保ジャパンに対戦国ファンが脱帽！「こんなに戦えるなんて知らなかった」

「正直、勝てる気がしなかった」「守備が堅すぎる」イングランドを撃破した森保ジャパンに対戦国ファンが脱帽！「こんなに戦えるなんて知らなかった」