「日本強すぎる」「歴史的瞬間だ」SNS大熱狂！ 森保ジャパンのイングランド戦勝利にファン歓喜の嵐！「ブラジルに続いて…」「W杯がもっと楽しみになった」
森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表とロンドンの聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。１−０で勝利を収めた。
森保ジャパンは23分に鋭いカウンターから三笘薫がネットを揺らし、先制に成功。その後は終盤にかけて相手の猛攻を受けるも、粘り強く身体を張って守り切り、イングランド相手に史上初めて勝利した。
この結果にSNS上でファンも反応。以下のような声が上がった。
「勝ったああああああ」
「日本強すぎる」
「すごい。イングランドにも勝っちゃったよ」
「この勝利はデカい！」
「歴史的瞬間だ」
「W杯がもっと楽しみになった」
「イングランドが弱いんじゃない日本が強いんよ」
「日本代表の守備に関してはマジで魂を感じる」
「日本全員100点あげたい」
「ブラジルに続いてイングランドにも勝った」
「またも日本サッカーの歴史が一歩進んだ」
「押されてたけど良く守ったよ！」
今夏の北中米ワールドカップへ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要な英国遠征を２連勝で終えた日本。次のW杯前最後となる活動は、５月31日に国立競技場で行なわれるアイスランド戦だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のイングランド戦出場18選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は鮮烈決勝弾の７番と圧巻プレー連発のボランチ
森保ジャパンは23分に鋭いカウンターから三笘薫がネットを揺らし、先制に成功。その後は終盤にかけて相手の猛攻を受けるも、粘り強く身体を張って守り切り、イングランド相手に史上初めて勝利した。
この結果にSNS上でファンも反応。以下のような声が上がった。
「勝ったああああああ」
「日本強すぎる」
「すごい。イングランドにも勝っちゃったよ」
「この勝利はデカい！」
「歴史的瞬間だ」
「W杯がもっと楽しみになった」
「イングランドが弱いんじゃない日本が強いんよ」
「日本代表の守備に関してはマジで魂を感じる」
「日本全員100点あげたい」
「ブラジルに続いてイングランドにも勝った」
「またも日本サッカーの歴史が一歩進んだ」
「押されてたけど良く守ったよ！」
今夏の北中米ワールドカップへ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要な英国遠征を２連勝で終えた日本。次のW杯前最後となる活動は、５月31日に国立競技場で行なわれるアイスランド戦だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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