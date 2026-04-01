華奢な肩と脚線美に目が行く…韓国美人ゴルファー、引き締まったスタイル際立つバレエSHOT

韓国女子ゴルファーのキム・ソルビが、バレエ服に身を包んだ可憐な近況SHOTで話題を集めている。

【写真】キム・ソルビ、“そこ”に目が行く貫録スタイル

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。アリやバレエシューズ、ハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるバレエスタジオで鏡越しに自撮りをするキム・ソルビが写っている。艶やかな黒髪はお団子ヘアにまとめ、白のオフショルダートップスとアイボリーのショートパンツを着用したコーディネートに身を包んでいる。

ゴルファーとして活動するだけあって、細く引き締まったスタイルを見せつけたキム・ソルビ。華奢な肩のラインやすらりと伸びる脚線美を惜しげもなく披露し、多くのファンを魅了していた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

1995年4月7日生まれのキム・ソルビは、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）といった下部ツアーを中心にキャリアを積んできた実力派だ。

そんな彼女の名を一躍有名にしたのが、2020年の「ミス・コリア」ソウル本選出場だった。プロゴルファーとしては異例の挑戦ながら、「スポテイナー賞」を受賞。競技者としての芯の強さと、モデル並みのビジュアルを兼ね備えた存在として人気を博した。

また、近年はゴルファーとしての活動に加え、テレビ番組への出演も増加。SBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）では、明るいキャラクターと的確なアドバイスで視聴者を魅了した。プロの技術と女性らしい感性をあわせ持つ“美しすぎるゴルファー”として、キム・ソルビは今もファンの心を掴み続けている。