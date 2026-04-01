　1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1830円高の5万3030円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては1966.28円高。出来高は1万7322枚だった。

　TOPIX先物期近は3609.5ポイントと前日比107.5ポイント高、TOPIX現物終値比111.64ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53030　　　　 +1830　　　 17322
日経225mini 　　　　　　 53000　　　　 +1805　　　330038
TOPIX先物 　　　　　　　3609.5　　　　+107.5　　　 28921
JPX日経400先物　　　　　 32635　　　　　+920　　　　 508
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　 +27　　　　1836
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース