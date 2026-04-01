日経225先物：1日夜間取引終値＝1830円高、5万3030円
1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1830円高の5万3030円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1063.72円に対しては1966.28円高。出来高は1万7322枚だった。
TOPIX先物期近は3609.5ポイントと前日比107.5ポイント高、TOPIX現物終値比111.64ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53030 +1830 17322
日経225mini 53000 +1805 330038
TOPIX先物 3609.5 +107.5 28921
JPX日経400先物 32635 +920 508
グロース指数先物 697 +27 1836
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3609.5ポイントと前日比107.5ポイント高、TOPIX現物終値比111.64ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53030 +1830 17322
日経225mini 53000 +1805 330038
TOPIX先物 3609.5 +107.5 28921
JPX日経400先物 32635 +920 508
グロース指数先物 697 +27 1836
東証REIT指数先物 売買不成立
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