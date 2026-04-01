大阪桐蔭出身で現在はDeNAでプレーする藤浪晋太郎投手が31日、第98回選抜高等学校野球大会で優勝した母校を祝福するコメントを発表しました。

藤浪投手は大阪桐蔭を卒業後、2012年ドラフト1位で阪神に入団。2023年にメジャーへ渡った後、昨季3年ぶりに日本球界へ復帰し、DeNAに加入しました。

母校である大阪桐蔭はこの日、センバツの決勝で奈良の智弁学園に勝利し、4年ぶり5度目の優勝を果たしました。

そして藤浪投手は今回、後輩たちの奮闘を祝福。「このたびのセンバツ優勝、誠におめでとうございます。『最近桐蔭勝ってないね』、『桐蔭の時代は…』などの声を、久しぶりの優勝という形で吹き飛ばしてくれました。勝ったことよりも、負けたことに注目される――。そんな重圧の中、桐蔭らしい『粘り』の野球で、改めてその強さを証明した選手、スタッフの皆さまに、心から敬意を表します。また、夏の山の頂に君臨する桐蔭を、楽しみにしております」と言葉を並べました。