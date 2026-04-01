◇パ・リーグ 日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日 エスコンF）

あれから887日、見事に見返した。細野は、アマ史上最速の158キロ左腕として23年ドラフトの日を迎えたが「東都ドラ1セブン」の中で最後、外れ外れの1位でやっと日本ハムに指名された。その夜。カブス・今永らも師事するトレーナーで、細野を支えてきた北川雄介氏は電話で「俺はありえない（評価）と思うよ。見返してやろう」と熱く語りかけた。

東洋大時代、佐々木朗希（現ドジャース）の映像を見た直後に投げると球速が上がるほどイメージが重要なタイプだった。以前から北川氏は「肩に負担がかかり、制球が難しい」と腕の位置を下げることを勧めていたが、強制はしなかった。今年1月。北海道で自主トレ中の細野から「やっぱり腕下げた方がいいですよね」と唐突な連絡。細野の中で「下げる」イメージが鮮明になった瞬間だった。

都内の練習施設で偉業達成の瞬間を配信で見届け「本当に最高。やっぱり持っている。細野晴希サイコー！」と声を上げた北川氏。大学時代は安定感を欠き、投げるまで分からない「箱の中の細野」と言われた暴れ馬が、師との二人三脚で開花の時を迎えた。（柳内 遼平）