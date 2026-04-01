「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（３１日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉２月の未勝利戦で初勝利を挙げたリアライズルミナス（牝、橋口）はフローラＳ（２６日・東京、芝２０００メートル）へ。３月２８日の阪神で１勝クラスを勝利したメランコリニスタ（牝、吉村）はひと息入れた後に葵Ｓ（５月３０日・京都、芝１２００メートル）へ。２９日の阪神で１勝クラスを制したカネコメブライト（牝、中尾）は兵庫ＣＳ（５月６日・園田、ダート１４００メートル）を目指す。

京浜盃を快勝したロックターミガン（牡、石坂）は優先出走権を獲得した羽田盃（４月２９日・大井、ダート１８００メートル）へ向けて調整を進める。所属するキャロットクラブが公式ホームページで発表した。現在は滋賀県のＮＦしがらきでリフレッシュ放牧中。

〈美浦〉フィリーズＲ２着のサンアントワーヌ（牝、鹿戸）は３月３１日に美浦に帰厩。４月１日に栗東へ移動して桜花賞（１２日・阪神、芝１６００メートル）へ向けて調整を進めていく。

３月２２日に１勝クラスを勝ったラディアントスター（牡、林）。「プリンシパルＳ（５月３日・東京、芝２０００メートル）、京都新聞杯（５月９日・京都、芝２２００メートル）あたりを視野に入れています」とトレーナー。３月２９日の１勝クラスを制したコックピットサイト（牡、鹿戸）は、芝路線への挑戦を検討。葵Ｓなどが次走候補に挙がっている。