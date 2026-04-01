「チャーチルダウンズＣ・Ｇ３」（４日、阪神）

開業３年目ながら多くの活躍馬が所属する上原佑厩舎。特に３歳馬の成績は目を見張るものがある。注目は皐月賞に出走予定の３頭（グリーンエナジー、ライヒスアドラー、フォルテアンジェロ）に行きがちだが、前走のジュニアＣで４着までが同タイムで並ぶ大激戦を制したリゾートアイランドも忘れてはいけない。

美浦Ｗでの２週前追い切りでは美浦Ｗで６Ｆ８２秒４−３６秒８−１１秒１をマークして、自己ベストを更新。１週前追いも同じく美浦Ｗで６Ｆ８３秒３−３６秒３−１１秒４。迫力たっぷりの動きで、２週続けて古馬を相手に先着を果たした。トレーナーは「もともと、そんなに動ける馬ではないんですが、２週前、１週前としっかり動けていました。前走よりは明らかにいいですね」と確かな成長に太鼓判を押す。

３月２７日に栗東トレセンへ移動。３１日朝も軽快に坂路を駆け上がった。「前走はかなり力んでいました」と指揮官が話すようにテンション面が課題。早めの輸送の効果で落ち着いてレースに臨むことができれば、重賞初制覇のチャンスは十分だ。