「大阪杯・Ｇ１」（５日、阪神）

岩田康との新タッグで挑むファウストラーゼンに大駆けの予感が漂う。２歳時にはホープフルＳで３着に好走し、３歳春には弥生賞ディープ記念を制して皐月賞＆ダービーにも出走した実績の持ち主。須貝厩舎に転厩してからの年明けの２戦は不本意な結果に終わったが、秘めたポテンシャルは間違いなく世代トップクラスのものだ。今回は持ち味を最大限に生かせるまくり戦法に出ることが濃厚。強気のレース運びで大波乱を演出する。

「こんなもんじゃない。持ってるものは本当にいい」。ダイヤモンドＳ１５着だったファウストラーゼンを担当する山田助手は大舞台での反撃に燃える。「折り合いも問題なくて乗りやすいし、乗り味も抜群。乗った人はみんな褒めてくれるし、あとは競馬で結果を出すだけ」と同助手は高い素質を感じ取る。ＡＪＣＣでの最終追い切りでは、栗東ＣＷでの３頭併せでラスト１Ｆ１０秒８と鋭く切れた。「調教のイメージは弾ける馬。ためたら切れそうなんだけど」と発揮しきれない力にもどかしさを覚える。

転厩後は「３４００メートルもいいと思った」と同助手が感じるほどのスタミナで、乗り込み量を増やした厳しいトレーニングをこなしてみせた。「バリバリ乗っても状態は変わらずいいし、前走は課題だったゲートも出た。少しずついい方に向かっていると思う」と２４年ホープフルＳ３着馬の再起へ余念はない。阪神コースは初めてになるが「舞台は間違いなくいい」と重賞ウイナーを再び輝かせてみせる。

１週前追い切りは新コンビの岩田康を背に強い前進気勢を見せた。これが陣営の作戦通り。「これだよ、この感じ」。鞍上が抑え切れないほどの手応えで、直線では手綱を引っ張ったままの状態で加速した。一見、うまくいかなかった調教だが、須貝師と同助手には確かな手応えがある。「あんなに乗りやすい馬が、岩田さんが乗ると行きたがる。ゴールドシップの時もそうだった。あんなにゲートを出ない馬が、（１４年阪神大賞典で）岩田さんが乗るとゲートを出た。変化をもたらしてくれるジョッキーだよ」と同助手はニヤリ。ダービー以来となるＧ１の舞台で一変の予感がする。