巨人５−２中日（セ・リーグ＝３１日）――巨人が逆転勝ちした。

六回に松本の適時打などで追いつき、九回に代打丸の３点二塁打で勝ち越した。今季初登板の大勢がセーブを挙げた。中日は開幕４連敗。

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登板直前の九回の攻撃で３点を勝ち越し、迎えた今季初登板。巨人の大勢は、「同点でも投げる予定だったけれど、ライデル（マルティネス）がいない間にクローザーも経験しておきたかったので、ありがたかった」と意気に感じてマウンドに立った。

「緊張感はあった」が、先頭の石川昂を１５４キロで二ゴロに仕留め、落ち着きを取り戻した。続くサノーをフォークボールで空振り三振、木下を直球で遊ゴロに退け、危なげなく試合を締めくくった。「結果的に３人で抑えることができてよかった」。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）から帰国後、調整を経て一軍登録された夜に貫禄の初セーブをマークした。

２大会連続出場となったＷＢＣは「不完全燃焼」と振り返るが、大きな刺激を持ち帰った。１次ラウンドでは抑えを任されたが、状態が上がらず、準々決勝のベネズエラ戦は登板なし。「ああいう場面でマウンドを任されなかったのが現実だし、何もできなかった。あのマウンドに立てるような投手にならないといけない」と悔しさを語っていた。

今季も、最優秀中継ぎのタイトルを獲得した昨季と同様に八回を担い、抑えのマルティネスとともに鉄壁の「必勝リレー」を組む。キューバ代表としてＷＢＣに出場したマルティネスも近く二軍戦に登板した後、一軍に合流する見通しだ。

杉内投手チーフコーチは、「（大勢復帰は）大きい。あとはマルちゃんが帰ってきたら、ブルペンがもっと固まってくる」とうなずいた。頼もしい剛腕がチームに戻り、いよいよ救援の骨格が定まってきた。（佐野司）