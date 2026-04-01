【4月の運勢】毎日の家事が楽しみになる！湊きよひろの「金運爆上げ」掃除術

金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！

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全体の運気

天秤座で満月を迎える4月2日は、目標と生活のバランスを見直したい星回り。部屋や玄関が散らかっていたら要注意。頑張りすぎて疲れが溜まっているサインです。掃除して風通しをよくして。オレンジなど柑橘系の香りを置くと、前向きな気持ちで毎日過ごせるでしょう。

牡羊座で新月を迎える4月17日は、GWの旅行やレジャーの計画を立てたり、ワクワクする未来を思い描くと良い星回り。ワクワク感を抱きながら新しい一歩を踏み出せば、不思議といい流れに乗れるでしょう。

火のエレメント（牡羊座、獅子座、射手座）

【火】の金運

今月は、金運に恵まれる星回り。収入アップにつながるチャンスを得られたり、アイディアと行動力に恵まれる時期です。「チャンスかも」と、感じたら直感を信じて、すぐに行動に移しましょう。ただし、気が大きくなりやすいので衝動買いに注意して。

分割払いは無理のない支払い範囲で、長期化させないようにしましょう。電子レンジや冷蔵庫の汚れを磨くことで金運アップに。こびりついた汚れは出費を呼び込むと思って、磨き上げましょう。

【火】の金運爆上げDAY

4月16日は判断力が冴え、行動力が上がる日。外出先で気になるお店に立ち寄ったり、午前中に宝くじ売り場でスクラッチくじを購入したりすると嬉しいことが起こりそう。朝起きたら窓を開けて、日光を浴びながら「今日はいいことが起こりそう！」と、前向きな言葉を口にすると、さらにラッキーを招くでしょう。

【火】の金運ナンバーワン星座

火のエレメントで今月一番金運が良いのは獅子座。今までの頑張りが認められ、収入アップのチャンスが訪れる星回りです。迷いが晴れて、将来に必要なものが明確になります。思い切ってワンランク上のものや、憧れのブランドものを購入するのも良いでしょう。棚の上や照明など、高い場所を掃除すると評価が上がります。

風のエレメント（双子座、天秤座、水瓶座）

【風】の金運

今月は、安定した金運を感じられそう。投資などでお金を動かすよりも、今あるものに目を向けて。譲り受けたけれど未使用のものや、不要品を手放すことで臨時収入を得られそう。普段開けていない押入れや棚の整理をすると、思わぬ掘り出し物が見つかりそうです。

月の前半は宝くじの購入も良く、購入後は黄色い布に包んで暗い場所で保管しましょう。月の後半は前々から欲しかったものを得られるチャンスが訪れそう。難しく考えずにチャンスに飛び込んで。

【風】の金運爆上げDAY

4月29日は以前から欲しかった物を思い切って購入したり、家や車などの大きい買い物のための計画を立てて実行に移すと良い日。専門家に相談すると、不安や迷いがすっきり整理整頓できるでしょう。洗面台を掃除して、期限の切れた美容アイテムや化粧品を処分して。心が晴れて、必要な道筋がはっきりします。

【風】の金運ナンバーワン星座

風のエレメントで今月金運が良いのは天秤座。嬉しい贈り物を受け取ったり、思わぬ臨時収入を得られたりする星回り。過去に人のために動いてきたことが、形になって戻ってくるタイミングです。喜んで受け取りましょう。本棚の整理をして読み終えた本を手放すと、嬉しい対人関係を招くでしょう。

水のエレメント（蟹座、蠍座、魚座）

【水】の金運

今月は、買い物のしすぎに注意が必要な星回り。行動力と判断力が高い時期ですが、後先考えずに勢いで購入してしまいそう。「今しか手に入らない」「限定品」などの言葉には注意して。

不安や焦りから、不必要なものも購入しやすい時期ですから、少額だからと油断するとチリも積もってあとで驚く金額になってしまいそう。特に健康食品や美容アイテムの購入は、生活の一部として継続することで生活を豊かにして、良い結果を招いてくれるでしょう。

【水】の金運爆上げDAY

4月15日は願いごとが叶いやすい日。偶然欲しいものを安く手にしたり、手にするための良い条件が揃ったり、収入アップのきっかけを得たりと、「こうなったらいいな」という想いが身近な場所で起こりそう。夢で見た数字や場所に金運アップのヒントが隠れています。トイレ掃除のあと、フローラルな香りを漂わせて金運アップ！

【水】の金運ナンバーワン星座

水のエレメントで今月金運が良いのは蟹座。物事が順調に進み、周囲からの評価も高まる星回り。収入アップのチャンスを得られたり、新しい活躍の場がお金に結びついたりしそうです。なぜか必要なときに必要なお金が舞い込んでくる、という不思議な体験が起こりそう。スマホのデータを整理して新しい縁を呼び込んで。

土のエレメント（牡牛座、乙女座、山羊座）

【土】の金運

今月は、気分での買い物に注意したい星回り。特に今月前半は春の陽気に誘われて、楽しいことに目が向きやすい時期です。開放感から、つい贅沢したくなってしまったり、新作に心惹かれて購入したくなったりしますが、後半に入ると気持ちが変わって後悔する可能性があります。

今月前半は今あるものを手入れしたり、リメイクしたりするなど工夫すると衝動買いを抑えられ、今月後半からお金の流れが良くなるでしょう。玄関を整理整頓して香りの良い花を飾ると、美容運と金運アップ。

【土】の金運爆上げDAY

4月13日は金運爆上がりDAY！美味しい食事で心を満たして連番で宝くじを購入すると、幸福感が新たな幸せを運んでくれるでしょう。旬の果物をデザートに食べるとさらにラッキーな出来事が起こりそう。午前中にベッドリネンを洗濯して、陽の光に当てることで金運を招くでしょう。

【土】の金運ナンバーワン星座

土のエレメントで今月一番金運が良いのは乙女座。お金の不安が解消されたり、有力者のサポートを得て展望が開けるような出来事が起こったりしそう。自分の才能を人のために出し惜しみせずに使うことで開運に繋がります。冷蔵庫の中を整理して、賞味期限切れのものは処分して旬の食べ物に入れ替えましょう。健康運と金運アップになります。