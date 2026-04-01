保護猫達に人間用のこたつを買ってあげた結果が微笑ましいと話題です。動画には「ホッコリしました」「癒ししかないですね～！」等のコメントが寄せられ4.3万回以上再生されているようです。

【動画：保護猫7匹のために人間用の『こたつ』を設置した結果…ほっこりが止まらない光景】

猫ちゃんにこたつをプレゼント

YouTubeチャンネル「Hana Channel.保護猫ライフ」に投稿されたのは、保護猫7匹に人間用のこたつを買ってあげた動画です。前は猫用こたつを使っていたそうですが、1匹しか入れないため、人間用こたつを設置することにしたそうです。

ホットカーペットを敷くと、次々に集まってくる猫ちゃん達。いつの間にか大集合していたのだとか。ホットカーペットはかなり好評で、これだけでも猫ちゃん達は嬉しそうな様子だったといいます。

こたつに入る猫ちゃん達

その後、こたつを組み立てていく飼い主さん。猫ちゃん達は組み立てている時から興味津々の様子だったそう。3匹の猫ちゃんが集まってきて、こたつの下で早々に陣取り合戦をしていたのだとか。

こたつが完成すると、さっそく中に入ってみる猫ちゃん達の姿が。人間用としては掛布団は薄めだったそうですが、猫ちゃん用としては出入りしやすくぴったりだったそうです。

思い思いに楽しむ姿

入れ替わり立ち代わり、こたつの中でくつろぐ猫ちゃん達の姿を見ることができたそう。こたつの下だけでなく、意外と暖かいこたつのテーブルの上で寝転がり始める子もいたのだとか。

また、下半身だけこたつに入る子や掛布団に寝ている子もいたそう。他にも、こたつよりホットカーペット派の子もいたりと思い思いにくつろいでいたようです。そんな猫ちゃん達に、「可愛い姿を見せてくれてありがとう」と飼い主さんは笑顔になったそうでした。

ご紹介した投稿は4.3万回以上再生され「ホッコリしました」「癒ししかないですね～！」「自由に温まってましたね♡」等のコメントが寄せられ、こたつやカーペットでくつろぐ猫ちゃん達の姿に癒されたとの声が多く集まっていたようです。

YouTubeチャンネル「Hana Channel.保護猫ライフ」では、たくさんの保護猫ちゃん達と暮らす日常が投稿されています。愛情あふれる保護猫活動の様子を思わず応援したくなると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Hana Channel.保護猫ライフ」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。