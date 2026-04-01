6月末にドリーム・オン・アイス

フィギュアスケートのアイスショー「ドリーム・オン・アイス」は3月31日、公式Xを更新。今季限りで現役引退の坂本花織（シスメックス）がゲストスケーターとして出演することを発表すると、ファンから歓喜の声が上がった。

「ドリーム・オン・アイス」は6月26〜28日にKOSE新横浜スケートセンターで行われる。同ショーの公式Xは27、28日に坂本が出演すると発表した。

坂本は今季限りで現役を引退。最後の競技会となった3月の世界選手権では会心の演技で金メダルを獲得し、有終の美を飾っていた。坂本のゲスト出演が決まり、X上のファンは大喜びだ。

「えええーまさかのDOI！」

「ぎゃああああ行きたい！」

「待ってました」

「うわわわぁぁまじかぁぁぁ」

「まさかの出演！嬉しすぎる」

「ドリーム・オン・アイス」は新シーズンのプログラムのお披露目の場としても注目される。競技会に近い形式で行われる一方、ショーならではの華やかな演技、演出も楽しめる。

佐藤駿、三浦佳生、中井亜美、千葉百音、青木祐奈らの出演が既に発表されていた。



（THE ANSWER編集部）