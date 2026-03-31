「トヨタの中古車」ならば、ハイブリッドカーの不安をまとめて解決！

ハイブリッドカーの中古車って本当に大丈夫なのだろうか。

燃費が良くて人気なのは分かっている。でも、「バッテリーが劣化したら？」「交換費用が高額になったら？」……。そう考えると、なかなか一歩を踏み出せない人も多いはずだ。

ハイブリッドカーとは、ガソリンエンジンに加えてモーターや駆動用バッテリーを搭載しているクルマのこと。仕組みが少し複雑なぶん、中古車選びでは“安心できるかどうか”がとても重要になる。

しかし、その不安はどこで中古ハイブリッドカーを買うかで大きく変わる。

「トヨタの中古車」のハイブリッドカーならば、

✔ 1万台以上の豊富な在庫から選べる

✔ バッテリーを含めたハイブリッド専用の保証がある

✔ 目視ではわからないハイブリッドのシステムまで点検している

という３つの安心ポイントがある。不安を抱えたまま中古車を選ぶ必要はないのだ。

「トヨタの中古車」はトヨタ車のプロが認めた中古車

「トヨタの中古車」は、トヨタ車のプロが細部まで整備した“プロのお墨付き”のある中古車だ。エンジンやブレーキはもちろん、エアコンやナビまで、約60項目・5000部品を対象とした「ロングラン保証」(※)が1年間、走行距離無制限で付帯。さらにオプションで最長3年間まで延長できる。

そしてハイブリッドカーには、これに加えて専用の保証が用意されている。

※一部、当該保証を付けられない車両もございます。

※一部販売店では自社独自の保証制度を適用しております。詳しくは販売店スタッフへおたずねください。

トヨタの中古車のハイブリッドカーがオススメな理由

■理由① 選べる 1万台以上のハイブリッドカーを在庫

「トヨタの中古車」の強みは、圧倒的な在庫数だ。トヨタ公式中古車サイトでは、ハイブリッドカーの在庫が1万台以上掲載されている（2025年11月1日時点）。プリウスやアクア、カローラ、ヤリスといったコンパクトカーから、シエンタやノア、アルファードなどのミニバン、RAV4やハリアーなどのSUVまで幅広い。

選択肢が多いということは、価格・年式・走行距離など、自分に合った条件で比較しやすく、中古ハイブリッドカー選びでは大きなメリットになる。最寄りのお店へのお取り寄せも可能。全国4500か所あるトヨタのお店から、望みの1台を手に入れられるのだ。掲載台数は地域により異なるので、詳しくはWebサイトをチェック。

■理由② 安心できる 「中古車ハイブリッド保証」

中古でハイブリッドカーの購入を検討する際、多くの人が気にするのがバッテリー劣化をはじめとした、ハイブリッドシステムの状態だ。「トヨタの中古車」では、通常のロングラン保証に加え、「中古車ハイブリッド保証」(※)を用意している。

※中古車ハイブリッド保証はトヨタ認定中古車限定

メインバッテリー（駆動用電池）、ハイブリッドトランスアクスルをはじめとしたハイブリッド機構を無償で保証するというもの。保証期間は、初度登録から10年目まで、または3年間の長い方（累計走行距離20万km以内）。「数年後に高額な修理費がかかるのでは？」という不安をしっかりカバーしてくれる仕組みだ。

■③頼れる 「ハイブリッドシステム診断」

「トヨタの中古車」のハイブリッドカーは、トヨタ専用機器による「ハイブリッドシステム診断」が実施される。

駆動用バッテリーやシステムの状態を専用機器でチェックしている。ハイブリッドバッテリーの状態やシステムエラー履歴の確認、モーターやインバーター関連の点検など、目視では分からない部分を“見える化”するというもの。

ハイブリッドカーの中古車選びでは、「状態が確認されているか」が重要になる。その点、トヨタ車を知り尽くしたプロによる点検・整備が行われているのは、大きな安心材料になるはずだ。

中古ハイブリッドカーを選ぶならば、「トヨタのお店」に！

①1万台以上の豊富な在庫から選べる

②バッテリーを含めたハイブリッド専用の保証がある

③目視ではわからないハイブリッドのシステムまで点検している

この3つが揃えば、中古ハイブリットカーを安心して選べる。ハイブリッド中古車を検討するなら、まずは「トヨタの中古車」をチェックしてみてほしい。きっと安心して乗れる1台に出会えるはずだ。

（編集協力：株式会社トヨタユーゼック）