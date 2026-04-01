◆センバツ最終日 ▽決勝 智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）

大阪桐蔭が春５度目、通算１０度目の甲子園優勝を決めた。初優勝した１９９１年夏に「３番・左翼」で活躍し、現在は母校・東洋大で監督を務める井上大（まさる）氏（５２）がスポーツ報知に祝福メッセージを寄せた。

母校・大阪桐蔭が節目の甲子園Ｖ１０。和田友貴彦（現稲城シニアコーチ）、背尾伊洋（よしひろ、元近鉄）の両投手、萩原誠外野手（元阪神）らとともに、９１年夏に初優勝を経験した井上氏も手放しで喜んだ。

「（現部員へ）おめでとうございます。バランスの取れたいいチームですね。投手は左が２人、右が２人いて、特に川本君はスケールの大きさを感じます。打つ方もクリーンアップがしっかりしてソツがない」

今春は１点差勝利が３試合。９１年夏も秋田との３回戦で９回に２点差を追い付き、延長１１回の末に４―３で勝利。頂点へ加速した。

「チーム力はすぐには上がるものではないですが、１点差とか苦しい試合を乗り切ると、勢いはつきますね。私たちも個性の強いメンバーばかりで普段はバラバラでしたが（笑）。ここぞという時はまとまりました」

８９年春の入学時、森岡正晃部長（当時）から言われた言葉を覚えている。指導にも生きているという。

「森岡先生から『甲子園に行けるかどうかは分からないが、長く野球を続けられるようにはしてあげる』と言われた。（鍛錬し）実際に社会人（松下電器）まで続けられた。今、指導者として私も同じことを心がけている。大阪桐蔭で優勝したこと以上に、入学したことが良かった。後輩たちには夏も頑張ってほしいですね」

◆井上 大（いのうえ・まさる）１９７３年９月１３日、大阪・大東市生まれ。５２歳。大阪桐蔭で甲子園初出場の３年春に８強。夏の準々決勝・帝京戦の６回にラッキーゾーンへの本塁打性の打球を好捕した。東洋大に進み、４年春に東都大学リーグ優勝。松下電器（現パナソニック）で００、０５年に日本選手権優勝。０１年の都市対抗大会・三菱自動車水島戦でサイクル安打。東洋大コーチを経て２３年から監督。