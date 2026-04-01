◆センバツ最終日 ▽決勝 智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）

７回７失点で準Ｖ投手となった智弁学園の杉本は、歓喜に沸くマウンド上の大阪桐蔭ナインを悔しそうに見つめた。５試合で４２イニング、６２６球の熱投。この日も球数制限まであと３球の１２８球を投げ、今大会自己最多１０奪三振も７回７失点で及ばなかった。「優勝できなかったのは、自分の実力のなさ」と、村上頌樹（阪神）を擁した１６年春以来の優勝を逃した責任を自身に向けた。小坂将商監督（４８）は「ここまでチームを引っ張ったのは杉本」と、エース左腕をねぎらった。

１点を追う６回１死、２年生の４番・逢坂悠誠が逆風を切り裂く右翼ポール際への同点ソロ。逆転Ｖの雰囲気も漂ったが、７回に杉本がつかまった。先頭から３連打されて無死満塁。押し出し四球で勝ち越され、遊ゴロと黒川虎雅の左前２点打で突き放された。「桐蔭打線は全員、真っすぐでも変化球でも当ててくる。甘く入って仕留められた」と唇をかんだ。

３１日付で勇退した井元康勝部長（７５）を有終Ｖで送り出したかった。「最後、準優勝で終わって申し訳ない。優勝を贈りたかった」と残念そうな表情を浮かべた杉本。だが、４３年間の化学科教諭生活と約２０年間の野球部長生活を終えた井元氏は「１００点満点」と現状の実力を出し切ったナインをたたえ、「やられたらやり返せ。夏に優勝せえ」と、悔しがる孫ほどの年齢の選手たちを励ました。

夏の聖地初Ｖへの戦いはこの日から始まっている。杉本は「この大会で打たせて取ることも学んだ。体力、メンタルを一から見直し、ここ一番で０点に抑える力をつけたい。夏までにしっかりやる」と、きっぱり。甲子園の借りは甲子園で返す。（田村 龍一）