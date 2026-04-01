◆センバツ最終日 ▽決勝 智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）

第９８回センバツ高校野球大会で準優勝した智弁学園（奈良）の井元康勝部長（７５）が、３１日の決勝を最後に退任し、同校の教諭を退職した。小坂将商監督（４８）とは３３年間の付き合い。高校３年間は担任教師を務め、指揮官が就任３年目の２００８年から部長として支えてきた。教え子のブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）との思い出も語りながら、戦い抜いたナインに拍手を送った。

４３年の教員生活の最後の日を甲子園で過ごした。しかも決勝。井元部長は「まさか、こんなことに。ホンマに劇的なこと」と、聖地の景色を目に焼き付けた。惜しくも敗れたが、笑顔で「夏、優勝せえよ」と、選手の肩をたたいた。

「もう、１００点。粘りも諦めない気持ちも強かった。ここまで監督が連れてきてくれて、感謝だけ」

８３年に赴任。９３年に入学した小坂監督の在学３年間は、野球部員がそろうクラスの担任だった。指揮官の就任３年目からは１８年間の二人三脚。自身に野球経験はないものの、７５歳まで勤めた理由は明確だ。

「小坂が立派な社会人になって戻ってきたから。教え子やけど、もう盟友よ」

９５年夏に甲子園４強。思い出の学年の小坂主将は、印象的な生徒だった。

「担任として、厳しい野球部の監督との間に入る役目。フォローして、悩みを聞いて。小坂を叱ったこともあるけど、しっかりした子。誰かが悪さをすると『僕も同罪です』と一緒に怒られた。個性豊かな代を、うまくまとめていたなあ」

今では部の伝統の野球ノートは元々、小坂監督の１年時に「教室」で始めた。当時は、担任と生徒の交換日記。毎日メッセージを添えて返した。

「いつもノートを見れば、変化が分かる。びっしり書く子が急に１行になったら、何かあったんやなと」

過度な上下関係の撤廃を始めたのも、この世代。今年１月、その２９期生による慰労会が開かれた。指揮官から「先生との出会いで、ここまで来られました」と感謝の言葉。井元部長の座右の銘「人生、意気に感ず」と記されたＴシャツも贈られた。今大会もおそろいのＴシャツで応援した２９期生。試合後も激励に宿舎を訪れ、食事をともにした。

何人もプロを輩出し、「岡本も村上（阪神）も、やっぱり並外れた努力家。岡本はポワーンとしているように見えて、本当によく練習した」と回想。昨年秋に「お体を大事にしてください。メジャーで頑張ってきます」という連絡があったが、“おわび”もある。

「入って来た時に声が小さくて、何度もあいさつのやり直しをさせた。今思えば、えらい失礼やな、メジャーリーガーに（笑）」

今後は非常勤の職員。「パートのおじいちゃん」として顧問を続けるが、本来は６５歳で退くつもりだった。指揮官の慰留が続き、プラス１０年。「一番幸せ。一番思い出に残る試合」と、感無量のフィナーレだ。（安藤 理）

◆井元 康勝（いもと・やすまさ）１９５０年５月３０日、和歌山・橋本市生まれ。７５歳。橋本高、大阪府立大を卒業。自動車部品工場での技術職などを経て、８３年に理科の教諭として智弁学園に赴任。０３年４月から１年間、野球部長を務め、０８年４月に復帰。春夏１６度甲子園に出場し、１６年春に優勝、２１年夏に準優勝。