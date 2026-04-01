timelesz橋本将生、ぼやき節止まらず「実は結構傷ついてました」「僕もいるんですけど…」
8人組グループ・timeleszの橋本将生が、1日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00〜）の「春の愚痴祭り＆1円でもムダにしたくない節約女2時間SP」に出演する。「春の愚痴祭り」と題し、橋本のほか、高畑淳子や＝LOVEの野口衣織をゲストに迎え、春のモヤモヤやストレスを大発散する。
【番組カット】ボヤキ止まらず…大笑いする橋本将生＆上田晋也
同番組に3度目の出演を果たす橋本は、今回が初の単独出演。メンバーがいないことを良いことに、早速猪俣周杜と篠塚大輝に怒りをあらわにする。これまで2度の出演では、猪俣・篠塚とともに3人でスタジオに訪れていた橋本。しかし昨年10月の放送では、猪俣と篠塚の2人がスタジオゲストとして登場し、橋本は呼ばれなかった。それに対し橋本は「前回(メンバーの)猪俣と篠塚が２人で来てたんですよ…実は結構傷ついてました」と開始早々ぼやく様子をみせる。
橋本のぼやき節は止まらない。デビューから1年経った今でも街で全く声をかけられないことを明かした橋本は、「全然声かけられなくて。菊池風磨くんと一緒に歩いていても、風磨くんは気付かれるんですよ…僕もいるんですけど…」と菊池への嫉妬もあらわに。
そんな橋本に高畑と丸山桂里奈もボヤキを明かす。若者の前髪の長さが気になるという高畑。橋本の長い前髪を見て「目に入らないの？」と恐る恐る質問する。橋本が「ここに色気が宿ってる」と返せば、丸山は「前髪が長い人は仕事ができない！」とロング派とショート派で前髪バトルが勃発する場面もある。
そのほか、菊池とプライベートで一緒にいることが多いと言う橋本の、菊池家で起きた忘れられない事件を明かしたり、「ついカッコつけちゃうこと」を聞かれると、想定外の角度から実体験を語ったりと笑いどころ盛りだくさんの放送となっている。
【番組カット】ボヤキ止まらず…大笑いする橋本将生＆上田晋也
同番組に3度目の出演を果たす橋本は、今回が初の単独出演。メンバーがいないことを良いことに、早速猪俣周杜と篠塚大輝に怒りをあらわにする。これまで2度の出演では、猪俣・篠塚とともに3人でスタジオに訪れていた橋本。しかし昨年10月の放送では、猪俣と篠塚の2人がスタジオゲストとして登場し、橋本は呼ばれなかった。それに対し橋本は「前回(メンバーの)猪俣と篠塚が２人で来てたんですよ…実は結構傷ついてました」と開始早々ぼやく様子をみせる。
そんな橋本に高畑と丸山桂里奈もボヤキを明かす。若者の前髪の長さが気になるという高畑。橋本の長い前髪を見て「目に入らないの？」と恐る恐る質問する。橋本が「ここに色気が宿ってる」と返せば、丸山は「前髪が長い人は仕事ができない！」とロング派とショート派で前髪バトルが勃発する場面もある。
そのほか、菊池とプライベートで一緒にいることが多いと言う橋本の、菊池家で起きた忘れられない事件を明かしたり、「ついカッコつけちゃうこと」を聞かれると、想定外の角度から実体験を語ったりと笑いどころ盛りだくさんの放送となっている。