名古屋発のアイドル“手羽セン”に「世界の山ちゃん」オーナーが1日電撃加入「まさか自分が可愛い側に立つとは思ってもいませんでした（笑）」
名古屋を中心に活動するアイドルグループ・手羽先センセーション（通称：手羽セン）が1日、居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」のオーナー・山本久美氏（エスワイフードの代表取締役）が新リーダーとして、1日電撃加入することを発表した。
【別カット】センターでも違和感なし！「世界の山ちゃん」オーナーが電撃加入した手羽先センセーション
これは、手羽センと同じく、名古屋に拠点を持つ有名飲食店「世界の山ちゃん」との“エイプリルフールコラボ企画”。今回の企画について山本オーナーは「昨年秋、本社にメンバーが来社してくれた時の印象がとても良く、“名古屋を盛り上げたい”と言う純粋な気持ちが伝わってきました」「それに、手羽先センセーションというインパクト抜群のネーミングが面白いじゃないですか（笑）」とその理由を解説。
コラボ企画にあたり、メンバーと同じ衣装を着た山本オーナーは「はじめて衣装を見た時“可愛いー”と思いました！まさか自分が可愛い側に立つとは思ってもいませんでした（笑）でも着てみたら、、意外と〜イケるかも？と、、ステージに立つ人の意識と緊張感を体感できたのでとても貴重な体験でした」とまんざらでもない様子だった。
また今回のコラボについて手羽センは「“世界の山ちゃん”と“手羽先”で“センセーション”を巻き起こし、“口先だけでなく、手羽先で世界に羽ばたきます！！”」と意気込んだ。
■世界の山ちゃん・山本久美オーナーコメント
昨年秋、本社にメンバーが来社してくれた時の印象がとても良く、“名古屋を盛り上げたい”と言う純粋な気持ちが伝わってきました。それに、手羽先センセーションというインパクト抜群のネーミングが面白いじゃないですか（笑）。名古屋名物と結びついていて、地域色が強いから“名古屋愛”も強く感じられます。ライブパフォーマンスも元気をもらえますよ。世界の山ちゃんも手羽先センセーションも名古屋発。「手羽先センセーション」というネーミングにもご縁を感じており、同じ名古屋発で、手羽先を愛する仲間として、一緒に盛り上げていければ嬉しいです。
（アイドル衣装を着たことについて）はじめて衣装を見た時“可愛いー”と思いました！まさか自分が可愛い側に立つとは思ってもいませんでした（笑）。でも着てみたら、、意外と〜イケるかも？と、、ステージに立つ人の意識と緊張感を体感できたのでとても貴重な体験でした。
■手羽先センセーションのコメント
最初コラボすると聞いた時はとってもビックリしましたが、こんなにも素敵な機会を頂けたこと本当に嬉しく思います。名古屋のアイドル、そして"手羽先"を名乗っているアイドルとしてこの上ない喜びを感じています！“世界の山ちゃん”と“手羽先”で“センセーション”を巻き起こし、“口先だけでなく、手羽先で世界に羽ばたきます!!”
【別カット】センターでも違和感なし！「世界の山ちゃん」オーナーが電撃加入した手羽先センセーション
これは、手羽センと同じく、名古屋に拠点を持つ有名飲食店「世界の山ちゃん」との“エイプリルフールコラボ企画”。今回の企画について山本オーナーは「昨年秋、本社にメンバーが来社してくれた時の印象がとても良く、“名古屋を盛り上げたい”と言う純粋な気持ちが伝わってきました」「それに、手羽先センセーションというインパクト抜群のネーミングが面白いじゃないですか（笑）」とその理由を解説。
また今回のコラボについて手羽センは「“世界の山ちゃん”と“手羽先”で“センセーション”を巻き起こし、“口先だけでなく、手羽先で世界に羽ばたきます！！”」と意気込んだ。
■世界の山ちゃん・山本久美オーナーコメント
昨年秋、本社にメンバーが来社してくれた時の印象がとても良く、“名古屋を盛り上げたい”と言う純粋な気持ちが伝わってきました。それに、手羽先センセーションというインパクト抜群のネーミングが面白いじゃないですか（笑）。名古屋名物と結びついていて、地域色が強いから“名古屋愛”も強く感じられます。ライブパフォーマンスも元気をもらえますよ。世界の山ちゃんも手羽先センセーションも名古屋発。「手羽先センセーション」というネーミングにもご縁を感じており、同じ名古屋発で、手羽先を愛する仲間として、一緒に盛り上げていければ嬉しいです。
（アイドル衣装を着たことについて）はじめて衣装を見た時“可愛いー”と思いました！まさか自分が可愛い側に立つとは思ってもいませんでした（笑）。でも着てみたら、、意外と〜イケるかも？と、、ステージに立つ人の意識と緊張感を体感できたのでとても貴重な体験でした。
■手羽先センセーションのコメント
最初コラボすると聞いた時はとってもビックリしましたが、こんなにも素敵な機会を頂けたこと本当に嬉しく思います。名古屋のアイドル、そして"手羽先"を名乗っているアイドルとしてこの上ない喜びを感じています！“世界の山ちゃん”と“手羽先”で“センセーション”を巻き起こし、“口先だけでなく、手羽先で世界に羽ばたきます!!”