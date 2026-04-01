◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日、英ロンドン）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が、サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表（同４位）に１―０で歴史的勝利を挙げた。

前半２３分に中盤でのボール奪取からカウンターを繰り出し、中村敬斗のクロスを三笘薫が右足シュートを流し込んで日本はファーストシュートで先制した。

後半はホームで負けられないイングランドの猛攻を浴びるが、ＧＫ鈴木彩艶の好セーブや集中力の高い全員の守備もあり、シャットアウト。過去３度戦い、１分け２敗だったＷ杯優勝候補から、大きな自信を付ける勝利を手にした。

試合後、森保一監督は「本当に強いチームで苦しい展開も多かったですけど、選手は粘り強く勝っていくこと。理想じゃなくても、みんなで辛抱して勝っていこうと実践してくれた。我々がどんなチームにも勝っていける自信にはなったかなと思う。ただし、今日の試合負けていてもおかしくない。これからも気を引き締めていく。自信を持って、でも、このままじゃだめなので、ステップアップできるように」と話した。