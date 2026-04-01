◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ（パスＢ） スウェーデン３―２ポーランド（３１日）

欧州プレーオフの決勝が行われ、スウェーデンが２大会ぶり１３度目の本大会出場を決めた。１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月２６日に米ダラスで行われる第３戦で日本と対戦する。

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最終的にはＷ杯出場権を獲得したスウェーデンだが、欧州予選では大不振にあえいだ。初戦こそスロベニアと２―２で引き分けたが、２戦目でコソボに０―２で敗れ、３戦目もスイスに０―２。ホームでの４戦目でコソボに０―１で敗れると、トマソン監督が解任された。

後任を託されたのは、ブライトン、チェルシー、ウェストハムなどで指揮した経験のある戦略家のポッター監督。しかし、その後も勝ち星を重ねられず、未勝利（０勝２分４敗）の最下位で欧州予選を終える。レギュレーションで救済されてプレーオフに進出し、大逆転でのＷ杯出場権獲得はまさに前代未聞とも言える。

しかし、タレントはそろっている。攻撃の中心を担う、欧州ＰＯ準決勝のウクライナ戦でハットトリックをマークした英プレミアリーグ・アーセナルで今季１１得点のＦＷヨケレスや、負傷でＰＯを欠場していたリバプールＦＷイサク、トットナムＭＦクルゼフスキ、ユベントスＤＦホルムらも本大会では日本の脅威になるだろう。

スウェーデン代表で長らく英雄的存在だったのは、ＦＷズラタン・イブラヒモビッチ。１２１試合で同国歴代最多６２ゴールをマークするなど、世界的ストライカーとして代表を牽引（けんいん）してきた。ＥＵＲＯ２０１６年を最後に代表を引退したが、２１年にサプライズ復帰。２２年カタールＷ杯の出場権を逃して再び代表から離れていたが、２３年に４１歳で復帰するなど、常にスウェーデンの代表の顔だった。２３年シーズンで現役を引退して一つの時代の終わりを迎えたが、新たなタレントは多く現れており、日本にとっては手強い相手になりそうだ。