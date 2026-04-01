初対戦から９０年…日本ＶＳスウェーデンの対戦成績は１勝３分け１敗と互角 １９３６年ベルリン五輪で欧州勢から歴史的国際Ａマッチ初勝利
◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ（パスＢ） スウェーデン３―２ポーランド（３１日）
欧州プレーオフの決勝が行われ、スウェーデンが２大会ぶり１３度目の本大会出場を決めた。１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月２６日に米ダラスで行われる第３戦で日本と対戦する。
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過去の通算対戦成績は、互いに１勝３分け１敗。初対戦は１９３６年のベルリン五輪１回戦で、日本にとって国際Ａマッチ１２試合目で初の欧州勢との対戦となったが、３―２で歴史的な１勝を飾った。
その後、９５年〜０２年の間に４試合が行われているが、３分け１敗（ＰＫ負けは引き分け扱い）。最後の対戦は２００２年日韓Ｗ杯直前の親善試合で対戦した２００２年のキリンチャレンジ杯。日本はＷ杯でスウェーデンから９０年ぶり勝利を目指して戦うことになる。
【過去の対戦成績】（日本からみて）
▼１９３６年８月４日
ベルリン五輪１回戦
３〇２
▼１９９５年６月１０日
アンブロ杯
２△２
▼１９９６年２月２２日
カールズバーグ杯
１△１（ＰＫ４―５）
・１９９７年２月１３日
▼キングス杯
０●１
▼２００２年５月２５日
キリンチャレンジ杯
１△１