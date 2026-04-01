初対戦から９０年…日本ＶＳスウェーデンの対戦成績は１勝３分け１敗と互角　１９３６年ベルリン五輪で欧州勢から歴史的国際Ａマッチ初勝利

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◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ（パスＢ）　スウェーデン３―２ポーランド（３１日）

　欧州プレーオフの決勝が行われ、スウェーデンが２大会ぶり１３度目の本大会出場を決めた。１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月２６日に米ダラスで行われる第３戦で日本と対戦する。

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　過去の通算対戦成績は、互いに１勝３分け１敗。初対戦は１９３６年のベルリン五輪１回戦で、日本にとって国際Ａマッチ１２試合目で初の欧州勢との対戦となったが、３―２で歴史的な１勝を飾った。

　その後、９５年〜０２年の間に４試合が行われているが、３分け１敗（ＰＫ負けは引き分け扱い）。最後の対戦は２００２年日韓Ｗ杯直前の親善試合で対戦した２００２年のキリンチャレンジ杯。日本はＷ杯でスウェーデンから９０年ぶり勝利を目指して戦うことになる。

　【過去の対戦成績】（日本からみて）

　▼１９３６年８月４日

　ベルリン五輪１回戦

　３〇２

　▼１９９５年６月１０日

　アンブロ杯

　２△２

　▼１９９６年２月２２日

　カールズバーグ杯

　１△１（ＰＫ４―５）

　・１９９７年２月１３日

　▼キングス杯

　０●１

　▼２００２年５月２５日

　キリンチャレンジ杯

　１△１