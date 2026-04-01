日本の相手はスウェーデンに！予選未勝利からW杯へ。レバンドフスキを擁するポーランドは二度追いつくも２−３で屈す【欧州PO決勝】
現地３月31日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）の欧州プレーオフ決勝で、スウェーデンとポーランドが前者のホームで激突。勝った方が、今夏のW杯で日本、オランダ、チュニジアと同じグループFに入る。
５日前の準決勝で、スウェーデンはヨケレスがハットトリックを達成し、ウクライナを３−１で撃破。ポーランドはレバンドフスキの得点などで、アルバニアに２−１で逆転勝利した。
天下分け目の一戦で、力強い大声援を受けるスウェーデンが20分に先制する。テンポの良いパス回しから、エランガが強烈なシュートをゴール左隅に突き刺した。
ビハインドを負ったアウェーチームは反撃を続けると、33分にザレフスキが左サイドから中央に切れ込んでのシュートで見事にネットを揺らし、同点に追いつく。
ただ、スウェーデンは流れを決して引き渡さない。44分にFKからラーゲルビエルケがヘッドで叩き込み、２−１でリードして前半を終える。
ポーランドは再び追いかける展開となるも、アルバニア戦に続いて確かな粘り強さを発揮。55分にサイド攻撃から、シフィデルスキのフィニッシュでまたも追いつく。
その後は、次の１点を絶対に奪わせたくない両軍の守備が際立ち、膠着した展開に。より緊張が高まるなか、88分にヨケレスが押し込み、スウェーデンが三度勝ち越す。
結局、３−２でタイムアップ。欧州予選では２分４敗の未勝利で最下位に沈むも、UEFAネーションズリーグ枠でプレーオフに回ったスウェーデンが、W杯出場を勝ち取った。
これにより、森保ジャパンが北中米W杯のグループステージ最終節で戦う相手は、スウェーデンとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】勝てばW杯、負ければ地獄…天下分け目のスウェーデンvsポーランドで生まれた鮮烈ゴール
５日前の準決勝で、スウェーデンはヨケレスがハットトリックを達成し、ウクライナを３−１で撃破。ポーランドはレバンドフスキの得点などで、アルバニアに２−１で逆転勝利した。
ビハインドを負ったアウェーチームは反撃を続けると、33分にザレフスキが左サイドから中央に切れ込んでのシュートで見事にネットを揺らし、同点に追いつく。
ただ、スウェーデンは流れを決して引き渡さない。44分にFKからラーゲルビエルケがヘッドで叩き込み、２−１でリードして前半を終える。
ポーランドは再び追いかける展開となるも、アルバニア戦に続いて確かな粘り強さを発揮。55分にサイド攻撃から、シフィデルスキのフィニッシュでまたも追いつく。
その後は、次の１点を絶対に奪わせたくない両軍の守備が際立ち、膠着した展開に。より緊張が高まるなか、88分にヨケレスが押し込み、スウェーデンが三度勝ち越す。
結局、３−２でタイムアップ。欧州予選では２分４敗の未勝利で最下位に沈むも、UEFAネーションズリーグ枠でプレーオフに回ったスウェーデンが、W杯出場を勝ち取った。
これにより、森保ジャパンが北中米W杯のグループステージ最終節で戦う相手は、スウェーデンとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】勝てばW杯、負ければ地獄…天下分け目のスウェーデンvsポーランドで生まれた鮮烈ゴール