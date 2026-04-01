森保ジャパンがイングランドに歴史的初勝利！ 三笘弾＆鉄壁守備で“世界４位”を１−０撃破！ 英国遠征を２連勝で終える
森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表とロンドンの聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦した。
今夏の北中米ワールドカップへ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要な英国遠征。日本は29日に初戦でスコットランドに１−０で勝利。続くW杯メンバー発表前、最後の試合となる２戦目では、FIFAランキング４位の強豪イングランドと相まみえた（日本は18位）。
両者の対戦は16年ぶりで、過去の対戦成績は日本の１分２敗。勝てば、イングランド相手に史上初の勝利となる。
森保ジャパンのスタメンは、スコットランド戦から８名を変更。GK鈴木彩艶、DF谷口彰悟、渡辺剛、伊藤洋輝、MF／FW三笘薫、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、上田綺世、佐野海舟が名を連ねた。
積極的に前からプレスにいく日本は、速攻からチャンスを創出。３分、左サイドを突破した中村がアーリークロスを入れる。走り込んだ上田にはわずかに合わなかった。
その後は押し込まれる時間が続く。サイドを起点に攻勢に出る相手に対し、ゴール前への折り返しを伊藤がカットするなど、集中した守備ではね返す。
13分には波状攻撃を受ける。右CKからゴール前で混戦となり、ここから立て続けにシュートを打たれるも、守備陣が身体を投げ出してブロックし、守り切る。
すると23分、カウンターが炸裂。コール・パーマーボールから奪った三笘が、再びボールを受けて中央を持ち上がり左に展開。最後は中村の折り返しを、三笘が右足で丁寧にゴール右に流し込み、先制に成功する。
勢いに乗ると、41分にも決定機。中盤で奪った佐野が前線に絶妙なスルーパスを供給する。これに抜け出した上田のシュートは惜しくもクロスバーに当たり、得点とはならず。１−０とリードで前半を終える。
後半の立ち上がりは日本が主導権を握る。50分、中盤で受けた鎌田が右サイドに大きく展開。これに反応した堂安が胸トラップでペナルティエリア右に進入し、角度のない位置から左足で狙う。これはGKジョーダン・ピックフォードにセーブされる。
守備ではコンパクトな陣形で相手にスペースを与えない。中盤では佐野の出足の速さを活かしたボール奪取が光る。
攻勢を強めると54分、右サイドを突破した伊東のクロスは上田に合わず。その１分後にも、左サイドを中村が突破。折り返しを受けた伊東のシュートはDFのブロックに遭う。
66分に瀬古歩夢、小川航基を投入した日本は69分にもビッグチャンス。見事なカウンターアタックから、鎌田のパスを受けた中村が仕掛ける。左サイドからカットインして相手をかわし、右足で放ったコントロールシュートはわずかにゴール右に外れた。
71分には、三笘に代えて鈴木淳之介、堂安に代えて田中碧を投入。守備の時間がさらに増えたなかで、組織的な守備で簡単にフィニッシュまでいかせず。78分、マーカス・ラッシュフォードのグラウンダーのシュートはGK鈴木彩がしっかりと防ぐ。
終盤にかけても猛攻を受けるが、粘り強く守る。84分に菅原由勢がゴールライン上でブロックするなど、最後まで１点のリードを守り抜いた日本が１−０で勝ち切った。
イングランド相手に歴史的な初勝利を飾り、２連勝で英国遠征を終えた日本の次の活動は、５月31日に国立競技場で行なわれるアイスランド戦だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のイングランド戦出場18選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は鮮烈決勝弾の７番と圧巻プレー連発のボランチ
今夏の北中米ワールドカップへ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要な英国遠征。日本は29日に初戦でスコットランドに１−０で勝利。続くW杯メンバー発表前、最後の試合となる２戦目では、FIFAランキング４位の強豪イングランドと相まみえた（日本は18位）。
森保ジャパンのスタメンは、スコットランド戦から８名を変更。GK鈴木彩艶、DF谷口彰悟、渡辺剛、伊藤洋輝、MF／FW三笘薫、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、上田綺世、佐野海舟が名を連ねた。
積極的に前からプレスにいく日本は、速攻からチャンスを創出。３分、左サイドを突破した中村がアーリークロスを入れる。走り込んだ上田にはわずかに合わなかった。
その後は押し込まれる時間が続く。サイドを起点に攻勢に出る相手に対し、ゴール前への折り返しを伊藤がカットするなど、集中した守備ではね返す。
13分には波状攻撃を受ける。右CKからゴール前で混戦となり、ここから立て続けにシュートを打たれるも、守備陣が身体を投げ出してブロックし、守り切る。
すると23分、カウンターが炸裂。コール・パーマーボールから奪った三笘が、再びボールを受けて中央を持ち上がり左に展開。最後は中村の折り返しを、三笘が右足で丁寧にゴール右に流し込み、先制に成功する。
勢いに乗ると、41分にも決定機。中盤で奪った佐野が前線に絶妙なスルーパスを供給する。これに抜け出した上田のシュートは惜しくもクロスバーに当たり、得点とはならず。１−０とリードで前半を終える。
後半の立ち上がりは日本が主導権を握る。50分、中盤で受けた鎌田が右サイドに大きく展開。これに反応した堂安が胸トラップでペナルティエリア右に進入し、角度のない位置から左足で狙う。これはGKジョーダン・ピックフォードにセーブされる。
守備ではコンパクトな陣形で相手にスペースを与えない。中盤では佐野の出足の速さを活かしたボール奪取が光る。
攻勢を強めると54分、右サイドを突破した伊東のクロスは上田に合わず。その１分後にも、左サイドを中村が突破。折り返しを受けた伊東のシュートはDFのブロックに遭う。
66分に瀬古歩夢、小川航基を投入した日本は69分にもビッグチャンス。見事なカウンターアタックから、鎌田のパスを受けた中村が仕掛ける。左サイドからカットインして相手をかわし、右足で放ったコントロールシュートはわずかにゴール右に外れた。
71分には、三笘に代えて鈴木淳之介、堂安に代えて田中碧を投入。守備の時間がさらに増えたなかで、組織的な守備で簡単にフィニッシュまでいかせず。78分、マーカス・ラッシュフォードのグラウンダーのシュートはGK鈴木彩がしっかりと防ぐ。
終盤にかけても猛攻を受けるが、粘り強く守る。84分に菅原由勢がゴールライン上でブロックするなど、最後まで１点のリードを守り抜いた日本が１−０で勝ち切った。
イングランド相手に歴史的な初勝利を飾り、２連勝で英国遠征を終えた日本の次の活動は、５月31日に国立競技場で行なわれるアイスランド戦だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のイングランド戦出場18選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は鮮烈決勝弾の７番と圧巻プレー連発のボランチ