◇国際親善試合 日本―イングランド（2026年4月1日 ロンドン）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に1―0で勝利した。イングランドからの勝利はアジア勢初の快挙となった。

森保一監督は試合を振り返り、「苦しい展開が多かったが、理想の展開でなくても辛抱強く戦うことを選手たちが実践してくれた」と総括した。

決勝点のシーンについては、「相手が押し込んでくるハイプレッシャーの中で、選手がいい守備からいい攻撃につなげることを実践してくれた」と評価。

FIFAランク4位と格上のイングランド相手に初勝利を挙げたことについても「どんなチームにも勝っていける自信になった」とし、「ただし、負けてもおかしくない試合だった。気を引き締めて、理想の展開でない時にも粘り強く戦う力をつけていきたい」と強調した。

試合は前半23分、自陣でMF三笘がプレスバックしてMFパーマーからボールを奪取。MF鎌田、FW上田を経由して再び三笘へとボールが戻ってくると左サイドへスルーパス。これを受けたMF中村がエリア内をよく見てグラウンダーのクロス。中央に走り込んだ三笘が低く抑えた右足ダイレクトシュートでニアサイドを正確に撃ち抜いて先制ゴール。電光石火のカウンターによってリードを奪った。

後半もMF堂安や中村が惜しいシュートを放つ場面があったが2点目ならず。それでもチーム一丸で虎の子の1点を守り切って試合終了のホイッスル。昨年のブラジル戦に続きW杯優勝経験国相手に大きな白星を挙げた。

日本は95年6月（●1ー2）以来31年ぶり2度目となった聖地ウェンブリーでのイングランド戦で歴史的1勝。10年5月（●1ー2）以来、約16年ぶり4度目の対戦で初勝利を飾り通算対戦成績を1勝1分け2敗。アジア勢としても初勝利となり、対イングランド戦は1勝4分け7敗。また、世界ランク4位からの勝利は日本史上最上位。過去の最高位は5位が3度で10年アルゼンチン、13年ベルギー、18年ウルグアイだった。