春の訪れを告げる味覚、アスパラガスの出荷が新潟県刈羽村で始まっています。冬の寒さを乗り越え、甘さ十分の仕上がりとなっています。

3月31日、刈羽村の農場で収穫されていたのはアスパラガスです。



春から秋にかけて収穫されますが、中でも土の下で寒い冬を越した春アスパラは、養分がより多く詰まっているといいます。



【ピーチビレッジファーム 安達慶太さん】

「春のアスパラガスは甘さとやわらかさが特長。太いものも、細いものもおいしくいただける時期かなと思う」





今年は雪どけが遅れ、生育への影響が懸念されましたが、3月中旬から日照量が増加し、例年通りの出荷開始となりました。【ピーチビレッジファーム 安達慶太さん】「例年以上に太いアスパラが出ているのかなと思う。味もおいしい」収穫目安の30cmの棒がついた特殊なハサミを使って収穫するアスパラガス。今回は特別にその収穫作業を体験させてもらいました。【ピーチビレッジファーム 安達慶太さん】「地面に沿わせてハサミを入れて、長さが棒よりあれば、ばつんと」【高濱優生乃アナウンサー】「良い音。とれました。太いですし、じゅわっと水分があふれ出てきていますね」収穫したばかりのアスパラガスの味は…生でいただきました。【高濱優生乃アナウンサー】「甘い。優しいアスパラガスの風味と甘さが水分とともに口の中に広がって、とてもおいしいです」【ピーチビレッジファーム 安達慶太さん】「秋の収穫終わりから、ここまででようやく長い冬を越して出てきてくれたので、大変うれしく思う。ぜひ、一度手に取って食べていただけたらと思う」柏崎刈羽地区のアスパラガスは10月上旬まで出荷が続きます。