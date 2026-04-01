◇2026年W杯欧州プレーオフB組決勝 スウェーデン3―2ポーランド（2026年3月31日 スウェーデン・ストックホルム）

日本のW杯1次リーグ第3戦（6月25日）の対戦相手がスウェーデンに決まった。欧州プレーオフ（PO）で勝者が日本と同じ1次リーグF組に入るB組決勝はスウェーデンがポーランドを3―2で撃破。2大会ぶり12度目の本大会出場を決めた。

前半19分に左から崩して中盤から飛び出したMFアヤリが相手選手を引きつけて足裏で後方につなぎ、FWエランガ（ニューカッスル）が先制点。1―1とされたが、同44分に1メートル93のDFラーゲルビエルケ（ブラガ）が右FKに頭を合わせて勝ち越した。後半10分に再び追いつかれたが、同43分にギョケレス（アーセナル）再び突き放した。

ウクライナとのPO準決勝でハットトリックを決めたヒーローがまたも大仕事。ホームを熱狂の渦に巻き込んだ。

対人守備に優れたセンターバックのヒエンが3月26日のPO準決勝ウクライナ戦で負傷交代を強いられた。アタランタで活躍する守備の要を欠いて苦戦が予想された中で残った選手が奮闘した。

スウェーデンは欧州予選で白星なしの2分け4敗と極度の不振に見舞われてB組最下位に低迷。欧州ネーションズリーグの成績でプレーオフに滑り込む形となったが、強力攻撃陣はFIFAランキング上位国と比べても遜色はない。昨夏の移籍市場で英史上最高の移籍金1億2500万ポンド（当時約249億円）でリバプール入りしたFWイサクは昨年12月から負傷離脱が続いているが、エースFWヨケレスは所属のアーセナルで年明け以降、公式戦20試合で9得点と上り調子。ウクライナとのPO準決勝（3月26日）ではハットトリックを達成し、出場権獲得に大きく貢献した。本大会でイサクが復帰すれば破壊力抜群の2トップとなる。

1次リーグ第3戦で対戦が決まった日本にとっては過去の対戦成績が1勝3分け（PK負け1試合を含む）1敗。第1戦で対戦するオランダに続く難敵となることは間違いない。