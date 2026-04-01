◇国際親善試合 日本1―0イングランド（2026年3月31日 ロンドン）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に1ー0で勝利。前半23分、MF三笘薫(28＝ブライトン)が先制ゴールを挙げ勝利に貢献。昨年10月のブラジル戦から5連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算7勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）と“不敗”を継続。イングランドからの勝利はアジア勢初の快挙。さらに日本はW杯優勝国8カ国のうち7カ国（イングランド、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、フランス、ドイツ、スペイン）から白星。残すはイタリア（1分け2敗）のみとなった。

入場券完売となった9万人収容を誇る「サッカーの聖地」ウェンブリーで森保ジャパンが躍動した。試合は前半23分、自陣でMF三笘がプレスバックしてMFパーマーからボールを奪取。MF鎌田、FW上田を経由して再び三笘へとボールが戻ってくると左サイドへスルーパス。これを受けたMF中村がエリア内をよく見てグラウンダーのクロス。中央に走り込んだ三笘が低く抑えた右足ダイレクトシュートでニアサイドを正確に撃ち抜いて先制ゴール。電光石火のカウンターによってリードを奪った。

前半42分、MF佐野海が中盤でパスカットしてそのまま前線へ絶妙スルーパス。これを受けた上田が右足シュートを放ったが惜しくもクロスバーに弾かれ追加点とはならなかった。

後半もMF堂安や中村が惜しいシュートを放つ場面があったが2点目ならず。それでもチーム一丸で虎の子の1点を守り切って試合終了のホイッスル。昨年のブラジル戦に続きW杯優勝経験国を見事に撃破。

95年6月（●1ー2）以来31年ぶり2度目となった聖地ウェンブリーでのイングランド戦で歴史的1勝。10年5月（●1ー2）以来、約16年ぶり4度目の対戦で初勝利を飾り通算対戦成績を1勝1分け2敗。アジア勢としても初勝利となり、対イングランド戦は1勝4分け7敗。また、世界ランク4位からの勝利は日本史上最上位。過去の最高位は5位が3度で10年アルゼンチン、13年ベルギー、18年ウルグアイだった。