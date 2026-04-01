◇国際親善試合 イングランド0―1日本（2026年4月1日 ロンドン）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）と対戦。史上4度目の対戦で初勝利を挙げた。一方のイングランドはアジア勢との対戦で初黒星となった。

前半23分、イングランドは敵陣でボールを奪われると、日本のカウンターを防ぎきれずに失点。前半だけで日本の4本の倍となる8本のシュートを放ち、主導権を握りながらも一瞬の隙をつかれた。

イングランドはアジア勢との対戦は過去7勝4分けで負けなしだったが、初めて土をつけられた。試合終了を告げる笛が響くと、サッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムはどよめき、ブーイングが飛んだ。トーマス・トゥヘル監督、選手はぼう然としていた。

引き分けたウルグアイ戦から先発メンバー10人を変更して日本戦に臨んでいた。MFフォーデン（マンチェスターC）のみが2試合連続のスタメン入り。中盤にはMFアンダーソン（ノッティンガムF）、MFメイヌー（マンチェスターU）、MFパーマー（チェルシー）、MFロジャーズ（アストンビラ）らが起用された。

注目の同国歴代最多78得点を記録するFWハリー・ケーン(バイエルン・ミュンヘン）は、まさかのべンチ外。英BBC放送は「練習中に軽傷を負った」と報じていた。